La prima camminata di Perseverance su Marte

Perseverance è volato via dalla Terra la scorsa estate, un volo di sette mesi attraverso lo spazio freddo. Gli scienziati della NASA hanno utilizzato una finestra di due mesi in cui la Terra e Marte sono vicine l’una all’altra, cosa che accade ogni due anni.

Nelle prossime settimane, gli scienziati escogiteranno il modo migliore per far raggiungere al rover la sua destinazione. Ci sono diverse possibilità e gli ingegneri della NASA cercheranno di trovare un percorso sicuro ma scientificamente interessante.

Non è molto, ma la velocità non è una delle principali preoccupazioni del rover: è la durata e la mobilità. Il rover deve essere in grado di superare terreni impegnativi e relativamente sconosciuti. Il rover sarà assistito da un computer; aiuterà Perseverance a schivare gli ostacoli.

Il rover da 2,4 miliardi di dollari è pronto per il viaggio di 200 metri. Nei prossimi due anni analizzerà il suolo su Marte e preleverà campioni che un’altra missione raccoglierà e tornerà sulla Terra in futuro. La velocità massima di Perseverance è la stessa della sonda Curiosity: circa 0,14 km / h.

