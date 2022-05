La Svezia adesso ha fretta ad entrare nella Nato

La guerra in Ucraina ha provocato un’ondata di sostegno per l’adesione all’Organizzazione del Trattato del Nord Atlantico (NATO) in Svezia, mentre la candidatura dovrebbe essere annunciata nei prossimi giorni.

La Svezia e la sorella Finlandia nella Nato

“Tutti avrebbero voluto avere più tempo perché la questione è importante“, ha detto all’agenzia AFP l’ex primo ministro socialdemocratico Stefan Lofven. “Allo stesso tempo, sappiamo che non sempre abbiamo il tempo che vogliamo” ha proseguito.

In realtà a quanto pare l’idea di correre non ha preso piede fino a quando non è diventato chiaro che la vicina Finlandia l’avrebbe fatto.

“Vorrei anche che la Finlandia potesse aspettare“, ha detto sempre all’AFP l’ex ministro degli Esteri svedese Margot Wallström. “È una domanda che emerge durante le discussioni ed è preoccupante“, ha detto Wahlstrom, che ha cambiato idea dopo essere stata per lungo tempo oppositore dell’adesione del suo paese all’alleanza.

Il partito del primo ministro Magdalena Andersen ha annunciato domenica che avrebbe cambiato linea, dopo essere stato storicamente contrario all’adesione, aprendo la strada all’adesione al paese scandinavo, che è stato al di fuori delle alleanze militari per più di due secoli.

Anders Lindbergh, scrittore politico del quotidiano Aftonbladet, vicino ai socialdemocratici, afferma che “non è la Svezia a controllare il calendario, ma la Finlandia, perché ha un confine di 1.300 km con la Russia“.

L’analista osserva che il cambiamento è di grande importanza, perché la Svezia “ha costruito la sua identità sulla sua neutralità” e quindi sul suo non allineamento.

Il paese scandinavo non ha avuto una guerra sul suo suolo da quando ha rinunciato alle alleanze militari all’inizio del XIX secolo, dopo l’era napoleonica.

I paesi che erano soliti prendere decisioni e raggiungere il consenso dopo lunghi comitati governativi hanno dovuto rispondere con urgenza questa volta. Venerdì, i partiti parlamentari hanno pubblicato un rapporto sull’adesione alla NATO dopo alcune settimane di lavoro.

Secondo gli esperti di sicurezza militare, i funzionari svedesi possono solo incolpare se stessi per aver in gran parte evitato di portare sul tavolo la questione della “NATO“.

“La responsabilità in questa situazione ricade sulle persone e sulle organizzazioni che si sono rifiutate di discutere della (NATO) fino a tempi molto recenti“, ha affermato Robert Dalshaw, ricercatore presso lo Swedish Defense Research Institute.