La tricopigmentazione a Roma per eliminare l’alopecia

Come eliminare l’alopecia? Oggi esiste un trattamento che permette di eliminare i problemi dati dall’alopecia. Il trattamento prende il nome di tricopigmentazione oppure di tatuaggio capelli. Questa tecnica di dermopigmentazione viene utilizzata per ovviare ad altri metodi come ad esempio la chirurgia estetica invasiva che prevede l’impianto dei capelli. Con il trapianto capelli non sempre si ottiene l’effetto desiderato e non sempre questo è economicamente accessibile a tutti. La tricopigmentazione è molto utile e permette di aiutare chi soffre di problemi come l’alopecia areata, che può causare delle incipienze in alcune zone del capo.

Come funziona la tricopigmentazione per eliminare l’alopecia

La tricopigmentazione è una tecnica che può essere utilizzata per dare al capo un effetto capelli naturali sul capo. Questa tecnica e intervento può essere utilizzato per contrastare l’alopecia grazie all’uso delle principali tecniche di dermopigmentazione con strumenti utili come i pigmenti bioassorbibili e il dermografo.

Il dermografo si presenta come uno strumento ad uso meccanico. Questo prevede degli aghi realizzati in acciaio inossidabile e plastica che possono essere utilizzati per prelevare e inoculare i pigmenti all’interno del capo. E sono proprio i pigmenti una volta depositati all’interno del capo, color cenere, che riescono a creare due effetti: modulo rasato o densità, che possono essere usati per contrastare l’alopecia areata sia negli uomini sia nelle donne.

Tricopigmentazione a Roma

La tecnica di Tricopigmentazione utilizza I pigmenti utilizzati insieme al dermografo sono anallergici, quindi anche chi soffre d’allergia ai metalli pesanti come può essere il mercurio o il nickel, spesso contenuti all’interno delle chine per i tatuaggi tradizionali, può sottoporsi tranquillamente al trattamento.

Quali sono i principali effetti della tricopigmentazione per contrastare l’alopecia

Per contrastare l’alopecia sia negli uomini sia nelle donne gli effetti della tricopigmentazione che si possono utilizzare sono due: l’effetto modulo rasato e il modulo densità.

Nel modulo rasato i pigmenti sono inseriti sottopelle attraverso la tecnica del puntinismo. I pigmenti sono posti sottopelle vengono depositati in micro-puntini sulla pelle del capo. I micro-punti creano un effetto finale che rende la capigliatura come una rasatura appena effettuata dal barbiere. L’effetto è dato dalla tridimensionalità e dalla naturalità che scaturisce dall’uso dei giusti strumenti.

Per chi soffre di alopecia areata solo in alcune zone, ma i capelli sono ancora abbastanza lunghi, ad esempio per le donne, è possibile usare un altro effetto che prende il nome di densità. In questo caso, si devono coprire i vuoti della peluria con il capello naturale. In questo modo non vedrete le zone rosee del capo ma avrete comunque una capigliatura più folta e densa.

Quante sedute servono per la tricopigmentazione?

Quante sedute sono necessarie per la tricopigmentazione? L’intervento prevede una durata che va dalle 6 alle 12 ore circa, in base alla zona che si deve trattare. In genere per ottenere l’effetto rasatura o densità è necessario sottoporsi a tre sedute. Le prime due sedute vengono svolte una dietro l’altra per ottenere un effetto naturale ma duraturo. La terza seduta serve per il mantenimento e viene svolta 30 giorni dopo il primo trattamento.