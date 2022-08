La Turchia sta pagando il gas russo in rubli

Il presidente turco Recep Tayyip Erdogan ha confermato che le consegne di gas russo alla Turchia saranno pagate in rubli.

“Un aspetto positivo della nostra visita a Sochi è il nostro accordo con Putin sul rublo. Le nostre transazioni in rubli garantiranno vantaggi alla Turchia e alla Russia“, ha detto il capo di stato turco ai giornalisti durante il suo volo di ritorno da Sochi alla Russia meridionale, dove ha incontrato venerdì il presidente russo Vladimir Putin, lo riferisce il portale informativo news247.gr.

I due presidenti hanno convenuto che le consegne di gas naturale russo alla Turchia “saranno parzialmente pagate in rubli“, ha annunciato venerdì sera il vice primo ministro russo Alexander Novak .

La Russia ha cercato per mesi di forzare la sua valuta in accordi internazionali contro l’euro e il dollaro nel mezzo di sanzioni economiche occidentali senza precedenti contro Mosca per la sua invasione dell’Ucraina.

Sebbene pronta a condannare l’attacco russo, la Turchia ha scelto di rimanere neutrale e di non aderire alle sanzioni occidentali contro Mosca.

Nel 2021, la Russia ha rappresentato circa un quarto delle importazioni di petrolio della Turchia e il 45% dei suoi acquisti di gas naturale.

Pagare il gas russo, anche parzialmente, in rubli consentirebbe alla Turchia di non esaurire ulteriormente le sue riserve valutarie denominate in dollari .