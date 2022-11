Lavare i capelli 3 volte a settimana è giusto?

Lavarsi i capelli: Alcuni lo fanno tutti i giorni, altri a giorni alterni e altri solo una volta alla settimana.

È interessante notare che la buona condizione dei capelli dipende non solo dallo shampoo, ma anche da alcune semplici regole.

Tutti sono già abituati a lavarsi i capelli tutte le volte che è necessario. A volte dipende dalla lunghezza dei capelli, non è un segreto che un taglio di capelli corto sia più facile da curare. Molte persone pensano che sia tutta una questione di shampoo e cercano proprio quello dopo il quale i capelli rimarranno freschi più a lungo. Ma ci sono alcune semplici regole che manterranno i tuoi capelli puliti più a lungo, come scrive Teen Vogue.

Il segreto principale è la cura e la nutrizione.

Ci sono anche alcune semplici regole per lavarsi i capelli, che molte persone ignorano o semplicemente non conoscono.

Soprattutto, prima di andare sotto la doccia per lavarti i capelli, dovresti pettinarti accuratamente. Soprattutto questa regola dovrebbe essere ricordata da coloro che hanno i capelli lunghi e folti. La pettinatura migliora la circolazione sanguigna nella testa e previene la caduta dei capelli. Inoltre, i capelli pettinati sono più facili da lavare, non si aggrovigliano ancora di più durante il lavaggio e non si feriscono.

Prima dello shampoo, inumidisci accuratamente i capelli dalla radice alle punte. E, quando applichi lo shampoo, dovresti prima insaponarlo tra i palmi delle mani.

Ma prima dovresti scegliere uno shampoo per il tuo tipo di capelli. Se hai i capelli sottili: riesci a malapena a vedere o sentire un capello tra la punta delle dita, dovresti usare uno shampoo schiarente delicato.

Se hai i capelli spessi o ruvidi, cerca qualcosa con proprietà idratanti.

Se hai i capelli colorati, cerca qualcosa di sicuro per il colore che non tolga il colore dai tuoi capelli ad ogni lavaggio.

Per i capelli decolorati, cerca uno shampoo schiarente per prevenire l’ingiallimento indesiderato.

Indipendentemente dal tipo di capelli, è meglio evitare gli shampoo con solfati, anche se sono ottimi per pulire i capelli e schiumare facilmente, ma col tempo seccano i capelli, rendendoli fragili e opachi.

Ciò è particolarmente vero per i capelli sottili, secchi o ricci.

I solfati possono anche causare irritazione cutanea in alcune persone, specialmente quelle con pelle sensibile.

Anche stilisti e parrucchieri sconsigliano di lavare i capelli tutti i giorni, questo li priva della loro protezione naturale, rendendoli fragili e danneggiati.

I tipi di capelli grassi potrebbero dover essere lavati ogni 2-3 giorni, ma quelli con i capelli asciutti non dovrebbero lavarsi i capelli più di una o due volte alla settimana.

E’ larga opinione comune, che dovresti lavarti i capelli con acqua molto calda, letteralmente, più calda che puoi sopportarla. Ma questo provoca solo un aumento del lavoro delle ghiandole sebacee. Inoltre, l’acqua calda indebolisce i follicoli piliferi e i capelli possono cadere in quantità maggiori. Lavati i capelli con acqua tiepida o anche fredda.

E va ricordato che il risciacquo dovrebbe richiedere molto più tempo del lavaggio stesso. Lo shampoo deve essere risciacquato accuratamente, altrimenti i capelli si sporcheranno di nuovo molto rapidamente.

Non dimenticare che i capelli bagnati si feriscono più facilmente che asciutti, quindi non è necessario tirarli, strofinarli e torcerli.

Il balsamo va applicato sulla lunghezza dei capelli, ma non sulle radici, rende i capelli unti. Aspetta che funzioni, il tempo indicato sulla confezione. Di solito sono due o tre minuti. Puoi anche usare un pettine a denti larghi per distribuire uniformemente il balsamo.

E dopo aver lavato i capelli, asciugali delicatamente. I parrucchieri consigliano persino di utilizzare una vecchia maglietta morbida o un asciugamano in microfibra. Basta strizzare i capelli delicatamente, non strofinare o tirare.