Pelle grassa rimedi naturali e come curarla

Spesso associata all’adolescenza, la pelle grassa è tuttavia un tipo di pelle che colpisce 1 donna adulta su 2 secondo uno studio Ipsos.

Dieta, stress o genetica sono responsabili di questo eccesso di sebo, spesso sinonimo di acne o lucentezza, che a volte può essere un fonte di complessi.

Prendersi cura quotidianamente della propria pelle significa prendersi cura della prima barriera del corpo umano contro le aggressioni esterne, come l’inquinamento, la polvere, il freddo o il sole.

Aiuta anche a prevenire i primi segni visibili dell’invecchiamento, come le rughe.

Che cos’è la pelle grassa

La pelle grassa è dovuta all’eccesso di sebo, una miscela di lipidi prodotta dalla stimolazione ormonale delle ghiandole sebacee presenti nel derma. Quando queste fabbriche di sebo producono troppo, il sebo esce dai pori e si diffonde sulla pelle.

Il vantaggio è che la pelle grassa tenderà “a difendersi meglio e ad invecchiare meglio, perché assorbirà meno sostanze inquinanti“, spiegano gli esperti.

Lo svantaggio è che la lucentezza visibile può causare complessi. La carnagione è spenta, sfocata e i pori possono ostruirsi, il che favorisce la proliferazione dei brufoli.

Perchè ho la pelle grassa

Le cause della pelle grassa sono molteplici, spiegano gli esperti ma nella maggior parte dei casi i motivi sono dovuti:

Alla genetica: infatti, il “tipo di pelle” è trasmesso dai geni;

Al sesso: gli uomini tendono ad avere più sebo delle donne perché hanno più ghiandole sebacee e pori;

Allo stress; l’ebollizione degli ormoni soprattutto durante l’adolescenza: la pelle secca può diventare grassa nell’adolescenza, proprio come la pelle grassa può diventare secca.

All’alimentazione; Più è a base oleosa o lattiero-casearia, più sarà favorita la produzione di sebo. Gli zuccheri veloci sono anche magneti per il sebo. Infatti, quando mangi cibi industriali con un alto livello glicemico, il livello di zucchero nel sangue aumenta rapidamente, il che a sua volta porterà alla secrezione di insulina per regolare questo livello.

Questa insulina invierà quindi un messaggio alla pelle, generando un eccesso di sebo, causando una pelle grassa che ostruirà i pori e creerà macchie.

Rimedi naturali per la pelle grassa

Per combattere la pelle grassa in modo naturale, esistono diverse soluzioni. A partire dal cibo, scegliendo prodotti contenenti sebo regolatori naturali come:

Zinco, un oligoelemento essenziale che riduce la secrezione di sebo e limita l’infiammazione, soprattutto nella pelle a tendenza acneica. Lo zinco si trova in molti alimenti, tra cui frutti di mare (ostriche, granchi, aragoste, ecc.), fegato di vitello o alimenti compatibili con uno stile di vita vegetariano e vegano come germe di grano, zucca, soia, semi di sesamo, cereali…

Gli omega 3 presenti nel pesce azzurro (salmone, tonno…), noci, semi di lino o avocado aiutano a combattere l’infiammazione nei diversi sistemi del nostro corpo, compreso il nostro organo più grande, la pelle.

Infine, bere tè verde : il suo alto contenuto di acido tannico aiuta a ridurre l’infiammazione della pelle oltre a drenare le tossine dal corpo. Permette di avere una bella pelle e un corpo purificato dalle tossine accumulate.

Si consiglia anche l’uso di una maschera all’argilla e si raccomanda l’idratazione della pelle e del corpo. Infatti, bere 1,5 litri di acqua al giorno eliminerà le tossine che causano la produzione di sebo.