Dieta senza residui, che cosa significa

Una dieta priva di residui è quella che non contiene fibre alimentari vegetali e nessun residuo di carne.

La dieta priva di residui può essere prescritta dal medico gastroenterologo in due tipi di situazioni: prima di una colonscopia o durante problemi intestinali.

Che sia in preparazione per una visita medica o per una malattia intestinale, a volte bisogna seguire una dieta priva di residui per qualche giorno o anche di più. Alcuni alimenti sono poi da escludere dalla dieta e questo riguarda principalmente quelli contenenti fibre.

La dieta senza residui per una colonscopia

Una colonscopia è un test che guarda all’interno del retto, dell’intestino crasso (il colon) e dell’estremità dell’intestino tenue. L’esame viene eseguito utilizzando un endoscopio flessibile introdotto nell’ano del paziente.

È una piccola macchina fotografica dotata di una lampada e talvolta di strumenti chirurgici. Permette al medico di vedere le anomalie presenti nell’intestino, di eseguire biopsie e, se necessario, di asportare polipi.

Affinché il medico possa esaminare correttamente il colon, deve essere vuoto e privo di materia fecale. Prima di una colonscopia, l’intestino deve quindi essere preparato. Nelle 24-48 ore che precedono l’esame deve essere seguita scrupolosamente una dieta priva di residui.

La dieta priva di residui per problemi intestinali

Una dieta priva di residui può essere consigliata dal medico in caso di mucosa digestiva irritata, disturbi digestivi, gonfiore (gas intestinale). L’obiettivo è far riposare il colon per alcuni giorni.

Una dieta priva di residui non dovrebbe essere continuata per più di una settimana. Continuato più a lungo, a sua volta porta a disturbi digestivi: stitichezza, interruzione del microbiota intestinale.

Quali alimenti sono vietati in una dieta priva di residui?

Una dieta priva di residui a volte complica i pasti della persona. Ecco i cibi vietati:

carni grasse affumicate, in salsa, crude, salumi;

grasso cotto;

pesce affumicato o essiccato;

frutta e verdura cotta, cruda o in scatola ;

patate, quinoa;

marmellate;

latte e latticini;

pane integrale o fresco, cereali, muesli;

formaggi fermentati (camembert, brie), erborinati (roquefort, blu);

pasticceria, gelato o sorbetto, cioccolato con nocciole o frutta;

condimenti: senape, sottaceti, salse piccanti, erbe aromatiche, salsa di pomodoro, spezie forti, aceto;

bevande alcoliche, succhi di frutta o soda con polpa.

Quali alimenti sono consentiti in una dieta priva di residui?

Alimenti consentiti in una dieta priva di residui (chiamata anche dieta priva di fibre):

grassi crudi (burro, margarina, olio);

carni cotte senza grassi: carni rosse magre, coniglio, pollame senza pelle, prosciutto magro;

pesce fresco o surgelato, non impanato, cotto senza grassi;

molluschi, crostacei, tutto tranne le lumache;

uova cotte senza grassi (bollite, alla coque, sode);

riso, pasta, semola, tapioca;

pane bianco, fette biscottate;

condimenti: succo di limone senza polpa né semi, sale, erbe aromatiche senza foglie;

dadi da brodo o fondi trasparenti;

formaggio a pasta dura: Gruyère, Cantal, Holland, Tomme de Savoie o Pyrenees;

biscotti, meringhe, zucchero, miele, gelatine;

acqua naturale: minerale, di rubinetto, di sorgente;

acqua frizzante naturale o aromatizzata;

succo di frutta senza polpa;

infusi, tè, caffè;

prodotti dolci: zucchero, miele, cioccolato fondente e al latte (senza frutta secca).