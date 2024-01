Le case saranno costruite anche per una migliore connessione internet

L’evoluzione delle case per una migliore connessione a Internet è un argomento rilevante nell’era digitale in cui viviamo. La crescente necessità di connettività affidabile e veloce ha guidato le innovazioni nell’edilizia residenziale, con particolare enfasi sull’integrazione di infrastrutture digitali più avanzate.

Negli ultimi anni, si è osservata una tendenza all’inclusione del cablaggio Ethernet nei piani di costruzione di case e edifici. Tradizionalmente, la considerazione per i materiali permeabili al Wi-Fi era limitata a strutture di grandi dimensioni, come edifici per uffici o magazzini. Tuttavia, l’incorporazione di cavi Ethernet durante la costruzione di residenze sta diventando più comune, contribuendo alla riduzione dei costi di costruzione. Questo approccio si rivela particolarmente vantaggioso quando si considerano i costi dei materiali comuni come mattoni, legno, cartongesso e piastrelle acustiche, che sono solitamente più economici dei materiali permeabili al Wi-Fi, soprattutto se sostenibili​​.

L’avvento di Internet in fibra ottica ha rivoluzionato ulteriormente le case intelligenti, offrendo una serie di benefici come connettività ad alta velocità, bassa latenza, affidabilità e supporto per più dispositivi. La fibra ottica, che trasmette dati tramite segnali luminosi, garantisce una connessione Internet significativamente più veloce e affidabile rispetto alle reti basate su cavi di rame. Questo ha un impatto enorme sulle funzionalità e l’efficienza delle case intelligenti, rendendo possibili comunicazioni quasi istantanee tra dispositivi e cloud​​.

In termini di cablaggio Ethernet, le opzioni come il cavo CAT6, che offre una velocità massima di 1 Gbps, sono preferibili per connessioni ad alta velocità, come quelle richieste per il gaming o lo streaming di video ad alta definizione. Sebbene le reti wireless e le mesh network migliorino costantemente, una connessione cablata rimane insuperabile in termini di velocità, latenza e stabilità della connessione​​.

Un altro sviluppo significativo si è verificato nel Regno Unito, dove sono state introdotte nuove leggi che richiedono che tutte le nuove abitazioni siano dotate di connessioni Internet a banda larga gigabit. Questa misura mira a garantire che gli abitanti delle nuove case abbiano accesso alle velocità Internet più veloci disponibili fin dal momento del trasloco, eliminando la necessità di costosi e dispendiosi lavori di installazione post-costruzione​​.

In conclusione, l’integrazione di infrastrutture digitali avanzate come il cablaggio Ethernet e la connettività a fibra ottica nelle case sta diventando sempre più una priorità nell’edilizia moderna. Queste innovazioni non solo migliorano la qualità della vita quotidiana, ma sono anche essenziali per sostenere il crescente numero di dispositivi e servizi digitali che dipendono da una connessione Internet veloce e affidabile.