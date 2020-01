Leonardo DiCaprio, tre milioni di dollari per aiutare l’Australia

In questi giorni le immagini strazianti provenienti dall’Australia hanno fatto il giro del mondo: migliaia di ettari di foresta distrutti per sempre, milioni di animali morti, una vera catastrofe da cui il paese stenterà a rialzarsi.

Ed il peggio non è ancora alle spalle: le foreste continuano a bruciare e gli animali a morire, nonostante gli sforzi congiunti di migliaia di persone accorse concretamente e squadre di aiuto mandate da ogni parte del mondo.

Naturalmente serve un sostegno economico: tutti noi, nel nostro piccolo, possiamo dare il nostro contributo alle tante raccolte promosse.

Leonardo DiCaprio (Foto@Wikimedia)

E chi ha di più dovrebbe fare di più e Leonardo DiCaprio ha dato il buon esempio: il divo ha infatti affermato che donerà tre milioni di dollari per contribuire agli sforzi per domare gli incendi che stanno mettendo in ginocchio gran parte del paese.

Attraverso la sua organizzazione ambientalista Earth Alliance, la star di Hollywood ha creato l’Australia Wildfire Fund per dare il suo aiuto con una “risposta internazionale ai catastrofici incendi”.

Una grande generosità, la sua, ma allo stesso tempo DiCaprio è consapevole che per quanto importante questa azione non è sufficiente a risolvere il problema e quindi invita tutti a donare quanto possibile per dare il proprio contributo.