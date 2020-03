Andrea Fratellini conquista la vittoria a Italia’s Got Talent

Ieri sera è stata una serata speciale di Italia’s Got Talent, e non solo perché si è tenuta la finalissima, che ha incoronato il vincitore di questa edizione che ha saputo riscuotere un grandissimo successo tra il pubblico.

Lo show è andato in scena in uno studio senza pubblico: colpa dell’emergenza Coronavirus, che impone di non assemblare persone in luoghi chiusi, per non favorire i contagi.

E, sempre per colpa del Coronavirus, si è dovuti fare a meno di un giudice, Joe Bastianich, bloccato oltreoceano ed impossibilitato a tornare, ma sostituito da un Enrico Brignano che non ha fatto mancare la sua verve.

Grande assente anche Ludovica Comello: per fortuna il temibile virus stavolta non c’entra nulla. La Comello nelle puntate precedenti, registrate a settembre, ha mostrato solo un lieve pancino, ma nella puntata di ieri, in diretta, non ha potuto presenziare: ad impedirglielo il suo “enorme” pancione, pronto a dare alla luce il suo pargoletto tra un paio di settimane.

Ma tutto questo non ha impedito allo spettacolo di andare avanti, con esibizioni mozzafiato, l’una più bella e travolgente dell’altra.

Ma si sa che solo uno può vincere, e quest’anno a spuntarla sono stati Andrea Fratellini e “Zio Tore” , che ieri sera non solo hanno dato conferma del loro talento, ma hanno alzato ancora di più l’asticella aggiungendo un protagonista alla squadra, il galletto Little Joe.

Mago e ventriloquo, nativo di Bari e trapiantato a Monza, Andrea Fratellini già vinto numerosi premi. Dietro al vincitore, si è classificato secondo il giovanissimo Francesco Carrer, cantante di soli 13 anni, mentre in terza posizione si è piazzata Claudia Lawrence, cantante, ballerina e attrice di 94 anni.