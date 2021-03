LG brevetta la smart tv retrattile

LG ha deciso di proseguire a pieno regime soprattutto nel mondo delle smart tv con un’innovazione non da poco.

Il gigante tecnologico coreano ha infatti depositato un nuovo brevetto presso l’ufficio per la proprietà intellettuale del governo cinese che descrive un display retrattile.

Un tale dispositivo è costituito da due parti: una base e uno schermo che hanno all’incirca le stesse dimensioni. LetsGoDigital nel suo solito modo ha rilasciato una serie di rendering che mostrano il design in pratica di una TV a scomparsa.

C’è un foro oblungo nella base, in cui sarà visibile una parte dello schermo, che mostra l’ora e altre informazioni.

Il dispositivo proprietario ricorda la smart TV LG Signature R, che è stata svelata al CES 2019 ma è stata messa in vendita in Corea solo lo scorso ottobre per circa 87.000 dollari.

fonte@GizModChina