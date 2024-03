L’importanza della biodiversità

La biodiversità, definita come la varietà di vita sulla Terra in tutte le sue forme, è fondamentale per la sopravvivenza del nostro pianeta e di tutte le specie che lo abitano. Gli ecosistemi ricchi di specie sono più resilienti, possono meglio resistere e recuperare da disastri naturali e antropogenici, e sostengono funzioni essenziali su cui dipendiamo quotidianamente, come la purificazione dell’aria e dell’acqua, il controllo dei parassiti, e la pollinizzazione delle piante da cui ricaviamo cibo.

Recentemente, la Conferenza delle Parti (COP15) sulle Biodiversità ha evidenziato la drammatica velocità con cui stiamo perdendo questa diversità vitale, paragonabile a una estinzione di massa non vista dalla scomparsa dei dinosauri. Per fronteggiare questa crisi, è stato stabilito un obiettivo, noto come “30 by 30“, che mira a proteggere il 30% delle terre e degli oceani del pianeta entro il 2030. Questo sforzo è cruciale non solo per conservare gli habitat naturali, ma anche per riconoscere e valorizzare i diritti e le conoscenze delle comunità indigene e locali, che spesso sono i più efficaci custodi della biodiversità.

La perdita di biodiversità e il cambiamento climatico sono profondamente interconnessi, con l’alterazione degli ecosistemi che intensifica gli effetti negativi del cambiamento climatico, mentre a sua volta, un clima che cambia mette ulteriormente a rischio la biodiversità. La conservazione della biodiversità, quindi, non è solo una questione ambientale, ma è intrinsecamente legata alla lotta contro il cambiamento climatico, alla giustizia sociale e al raggiungimento di uno sviluppo sostenibile.

Un altro aspetto fondamentale emerso dalla COP15 riguarda l’importanza del genere nelle politiche di conservazione. Le donne e le ragazze, spesso responsabili della gestione delle risorse naturali nelle loro comunità, sono tra le più colpite dagli impatti della perdita di biodiversità e del cambiamento climatico. La loro inclusione e partecipazione attiva nelle strategie di conservazione non solo è giusta dal punto di vista dei diritti, ma è anche essenziale per il successo di questi sforzi, dato il loro prezioso sapere e le loro esperienze.

L’attuale sfida per la conservazione della biodiversità sta nell’assicurare una partecipazione equa e significativa di tutte le comunità a livello globale, ristrutturando i meccanismi di potere in modo che rispettino pienamente i diritti e le conoscenze tradizionali. Solo attraverso un approccio inclusivo e rispettoso possiamo sperare di affrontare efficacemente la crisi della biodiversità e costruire un futuro sostenibile per tutti gli esseri viventi sul nostro pianeta​​.