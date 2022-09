Macchine etichettatrici: campo di applicazione, scopo

Le etichettatrici sono progettate per applicare tutti i tipi di etichette autoadesive a vari tipi di contenitori.

Il processo di applicazione delle etichette autoadesive ai contenitori è piuttosto complesso. L’etichetta deve essere applicata in modo uniforme e preciso e, una volta applicata, la superficie dell’etichetta autoadesiva deve essere priva di pieghe, bolle o altri difetti.

Applicazioni per le macchine etichettatrici

Le etichettatrici industriali sono utilizzate in tutte le aziende che producono prodotti liquidi o densi in forma confezionata. Le apparecchiature di etichettatura sono tecnicamente complesse a causa della complessità dell’operazione di etichettatura autoadesiva stessa. L’etichetta deve essere applicata in modo preciso, rapido e senza difetti. Allo stesso tempo, le etichette autoadesive possono essere facilmente applicate a mano. Soprattutto se la qualità dell’applicazione dell’etichetta non è troppo elevata. Pertanto, raccomandiamo che questo tipo di operazione sia l’ultima ad essere automatizzata. Se il volume di produzione è tale da richiedere l’automazione del processo di applicazione delle etichette autoadesive. Oppure ci sono requisiti elevati per la qualità dell’applicazione dell’etichetta. In questi casi, un’etichettatrice è essenziale.

Versatilità delle attrezzature

Ogni piccola impresa ha un proprio stile e vuole rifletterlo nel design della propria etichetta. Siamo consapevoli dell’importanza di questo aspetto per i nostri clienti e per questo abbiamo progettato le nostre etichettatrici per gestire la più ampia gamma di contenitori ed etichette.

Inoltre, le nostre etichettatrici possono lavorare non solo con i contenitori, ma anche etichettare diverse superfici (ad esempio, salsicce, candele decorative, cracker, matite e così via).

Tipi di superfici per etichette autoadesive

Le nostre etichettatrici possono applicare etichette sui seguenti tipi di superfici:

Superficie cilindrica.

Superficie ellittica.

Superficie esagonale.

Superficie piana.

Una superficie curva.

Tipi e tipologie di etichette autoadesive

Le etichette autoadesive possono essere realizzate con diversi materiali: carta, film plastici (anche trasparenti o metallizzati), fogli di alluminio, ecc.

L’etichetta può essere apposta su uno o entrambi i lati. È possibile anche l’etichettatura sulla superficie superiore del prodotto (contenitori). Le nostre etichettatrici sono in grado di applicare anche un’etichetta circolare.

Tutte le etichettatrici possono essere dotate di stampanti per stampare sull’etichetta informazioni variabili (data di scadenza, numero di lotto, ecc.).