Mancanza di respiro e sibilo, ecco a cosa sono dovuti

Le cause legate alla mancanza di respiro e al sibilo sono diverse e potrebbero essere legate anche a problemi cardiaci.

Molti dei sintomi dovrebbero essere presi in seria considerazione spiegano gli esperti: “Se hai un respiro sibilante stai, molto probabilmente, vivendo una malattia polmonare come l’asma e la BPCO“.

La mancanza di respiro è il disturbo più comune

Il motivo per cui la mancanza di respiro è vista con sintomi così frequenti è dovuto alla coesistenza di molti organi e malattie. In altre parole, disturbi e sintomi dal sistema nervoso centrale alle malattie cardiache e polmonari e persino a molte malattie come l’anemia mostrano spesso sintomi come la mancanza di respiro.

Anche la maggior parte dei disturbi psicologici si manifesta con mancanza di respiro.

A parte le insufficienze psicologiche o fisiche, se non si fa moto e nessun tipo di esercizio fisico, potresti avvertire mancanza di respiro più velocemente di una persona normale che fa movimento.

Quando mettiamo insieme tutti questi elementi, il paziente che ha dispnea dovrebbe prendere sul serio questa situazione, poiché sarà una semplice condizione psicologica, nonché un’insufficienza d’organo pericolosa per la vita o un danno d’organo che potrebbe diventare invalidante per il resto della sua vita.

“Ad esempio, se si verifica mancanza di respiro quando si è sdraiati sulla schiena, è probabile che si abbia un problema al cuore o a un organo correlato al cuore” spiegano gli esperti.

Se c’è un improvviso dolore al petto pungente o schiacciante, potrebbe esserci un coagulo nel polmone o potrebbe essere un infarto.

Per questo motivo, se ti trovi di fronte ad una mancanza di respiro, dovresti assolutamente rivolgerti ad un medico o al pronto soccorso, se non si è ripresentato prima e non è dovuto a un motivo specifico.

Se si riduce un po’ il margine di età, se si manifesta sotto forma di attacchi, se è innescato da odori di polline, profumo, cibo e detersivo, potrebbe, in questo caso, esserci una condizione di asma o allergia.