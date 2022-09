Mangi carne rossa tutti i giorni, ecco cosa succede

Mangiare carne rossa può far parte di una dieta equilibrata. Tuttavia, i nutrizionisti sconsigliano la carne rossa lavorata. Consigliano alle persone di consumare prodotti il ​​più puliti possibile. Mangiata con moderazione, la carne rossa può avere molti benefici per la tua dieta quotidiana.

Nonostante i benefici, gli esperti mettono in guardia dal consumare troppa carne rossa, soprattutto per le persone con più di 50 anni.

Mangiare carne rossa comporta sia benefici che rischi per il corpo umano. La carne è un’ottima fonte di proteine ​​e la carne magra contiene generalmente meno calorie. Ci sono molte opzioni di carne rossa magra sul mercato, come la carne macinata o bistecche di lombata.

Ci sono molti miti legati al consumo di questo alimento, ma molti non sembrano essere lontani dalla verità. Per porre fine alla speculazione, gli esperti vengono in soccorso con nuove scoperte sui benefici e sui rischi del consumo di carne rossa.

