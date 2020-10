Marte più grande di come lo abbiamo mai visto, domani

Gli astronomi ricordano che: Marte sta diventando grande e luminoso e tutto accadrà domani, mentre il sole, la Terra e Marte si allineano vicino alla luna nuova nella notte del 13 ottobre.

L’evento che si verifica ogni due anni circa è chiamato “opposizione” in termini astronomici: il Sole e Marte sui lati opposti della Terra. Dal punto di vista terrestre, secondo la NASA , Marte sorge a est proprio come il sole tramonta a ovest, e rimarrebbe in cielo tutta la notte, tramontando a ovest proprio mentre il sole sorge.

Dato che stiamo vedendo l’intera faccia diurna del pianeta rosso per tutta la settimana, sarà l’ideale per la visualizzazione, scrive Mikhail Kreslavsky, assistente ricercatore planetario presso l’Università della California, Santa Cruz, in una e-mail a NPR.

E poiché l’opposizione di quest’anno è vicina anche alla luna nuova, Marte risplenderà più luminoso senza che la luce della luna lo ostacoli, scrive.

L’opposizione di Marte è correlata all ‘”avvicinamento ravvicinato di Marte“, che è il punto in cui Marte e la Terra si avvicinano l’uno all’altro nelle loro orbite attorno al sole. È successo il 6 ottobre. Pertanto, Marte è di dimensioni piuttosto grandi.

“Ora ci stiamo avvicinando molto a Marte, la dimensione apparente è quasi triplicata in un normale telescopio“, ha detto Demeter, che dirige il planetario del Seminole State College.

“Sono stato in grado di individuare le caratteristiche della superficie che non sei mai in grado di vedere … dove è atterrato Opportunity … tutte queste aree in cui sono atterrati i rover“, ha detto sulla sua esperienza di osservazione delle stelle di alcuni giorni prima.

L’anno 2020 ha visto la sua quota di lanci di esplorazione marziana. Gli Stati Uniti hanno lanciato una Rover a sei ruote chiamata Perseverance ; gli Emirati Arabi Uniti hanno lanciato la loro prima missione in assoluto su Marte e la Cina ha lanciato il suo progetto Tianwen-1 per inviare un orbiter, un lander e un rover sul pianeta rosso in un unico sforzo, raggiungendo una prima missione su Marte di successo.