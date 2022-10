Medicina olistica funziona ed è riconosciuta?

La medicina olistica è più di una semplice medicina alternativa o solo una fitoterapia?

La medicina olistica supporta il raggiungimento di livelli più elevati di benessere e la prevenzione delle malattie. Non solo con integratori alimentari, vitamine o erbe. Il fattore più importante è il tuo stile di vita.

Le persone apprezzano la vitalità e il benessere che derivano dai loro cambiamenti positivi nello stile di vita e sono motivate a continuare questo processo per tutta la vita.

La medicina olistica è in realtà un approccio alla vita

Piuttosto che concentrarsi sulla malattia o su parti specifiche del corpo, questo antico approccio alla salute considera l’intera persona e il modo in cui interagisce con il suo ambiente. Sottolinea la connessione tra mente, corpo e spirito.

L’obiettivo è raggiungere il massimo benessere, dove tutto funziona al meglio. Con la medicina olistica le persone si assumono la responsabilità del proprio benessere e le scelte quotidiane vengono utilizzate per farsi carico della propria salute.

Una recente tendenza positiva è stata nelle scuole di medicina, che stanno iniziando a invitare medici olistici a tenere conferenze o a sviluppare programmi nelle scuole per completare i loro curricula più convenzionali.

Il National Institute of Health ha sviluppato un ufficio per supportare e ricercare pratiche di medicina olistica e alternativa. Alcuni stati stanno ora approvando leggi per proteggere e supportare le pratiche dei fornitori olistici, per il loro diverso orientamento, tecniche e approcci all’assistenza sanitaria.

Differenze tra medicina alternativa e medicina complementare

La medicina alternativa è distinta dalla medicina complementare che ha lo scopo di accompagnare, non di sostituire, le pratiche mediche standard. Le pratiche mediche alternative generalmente non sono riconosciute dalla comunità medica come approcci medici standard o convenzionali.

La medicina alternativa comprende integratori alimentari, vitamine megadose, preparati a base di erbe, tè speciali, massoterapia, magnetoterapia e guarigione spirituale.

L’integrazione delle terapie di medicina complementare e alternativa (CAM) con la medicina convenzionale si sta verificando negli ospedali e negli studi medici di diversi paesi nel mondo.

Nel determinare quale assistenza fornire, l’obiettivo dovrebbe essere un’assistenza completa che utilizzi le migliori prove scientifiche disponibili in merito a benefici e danni, incoraggi a concentrarsi sulla guarigione, riconosca l’importanza della compassione e della cura, enfatizzi la centralità dell’assistenza basata sulla relazione, incoraggi i pazienti di partecipare al processo decisionale sulle opzioni terapeutiche e promuove scelte di cura che possono includere terapie complementari ove appropriato.

La medicina complementare identifica un’urgente necessità di ricerca sui sistemi sanitari che si concentri sull’identificazione degli elementi di determinati modelli, sui risultati dell’assistenza fornita in questi modelli e sul fatto che questi modelli siano convenienti rispetto alle impostazioni della pratica convenzionale.

Delinea le aree di ricerca nelle terapie convenzionali e CAM, i modi per integrare queste terapie, lo sviluppo di programmi di studio che forniscano ulteriore istruzione agli operatori sanitari e una modifica della legge sugli integratori alimentari per la salute e l’istruzione per migliorare la qualità, l’etichettatura accurata, la ricerca sull’uso di supplementi, incentivi per la ricerca finanziata privatamente sulla loro efficacia e protezione dei consumatori contro tutti i potenziali rischi.