Endometriosi il rischio aumenta bevendo alcol

Il consumo quotidiano di alcol aumenta il rischio di endometriosi ed è dannoso per la fertilità, secondo un nuovo studio.

Da consumare con moderazione è un avviso che conosciamo bene. Se questo avvertimento viene ripetuto costantemente, in particolare per prevenire i rischi dell’alcolismo, potrebbe anche mettere in guardia contro altre conseguenze dannose del consumo quotidiano di alcol sul nostro organismo.

Uno studio cinese, pubblicato sulla rivista Acta Obstetricia e Gynecologia Scandinavica il 19 ottobre e effettuata su 27.000 persone, rivela così che bere più bicchieri al giorno (più precisamente 84 grammi di alcol, ovvero sette bicchieri di alcol alla settimana) sarebbe dannoso per la fertilità di uomini e donne.

Dunque, il consumo quotidiano di una bevanda alcolica ridurrebbe le possibilità di avere figli del 9% per gli uomini e del 7% per le donne.

Lo spiega Yufeng Li, medico e coautore dello studioThe Independent che “le coppie dovrebbero essere consapevoli che alcune scelte di vita, come le abitudini di consumo di alcol, possono influenzare i risultati del loro trattamento per l’infertilità (IVF)“.

Diversi esperti di fertilità consigliano alle coppie che desiderano avere un figlio di smettere completamente di bere alcolici. Tuttavia, Yufeng Li specifica che “l’impatto di questi fattori sul sistema riproduttivo necessita ancora di ulteriori ricerche per essere chiarito“.

Il consumo di alcol e i rischi per le donne

Nelle donne, il consumo quotidiano di alcol avrebbe ulteriori conseguenze. Yufeng Li, medico e coautore dello studio, afferma che il consumo di alcol potrebbe produrre specie reattive dell’ossigeno, che aumenterebbero “lo stress ossidativo, che è considerato un fattore che contribuisce all’endometriosi, alla sindrome dell’ovaio policistico o all’infertilità inspiegabile“.

L’endometriosi colpisce una grossa fetta di popolazione femminile. La sindrome dell’ovaio policistico (PCOS) è una malattia ormonale che può causare diabete, irsutismo e infertilità e colpisce una donna su 10.