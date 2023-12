Meta Quest 3 pro e contro, perchè acquistarlo

Il Black Friday del 2023 ha segnato una pietra miliare significativa nel mondo della realtà virtuale (VR), con vendite e ricavi record, in particolare nel Regno Unito. Questo aumento della popolarità e delle vendite della VR rappresenta un cambiamento notevole nel panorama dei giochi e della tecnologia, segnalando un interesse e un’adozione crescenti delle tecnologie VR.

Panoramica delle Vendite VR del Black Friday 2023

Le vendite durante il Black Friday 2023 hanno costituito il periodo più significativo mai registrato per le nuove vendite di hardware VR. Questo aumento ha seguito un periodo di adozione relativamente lenta di hardware di gioco avanzato, suggerendo che i giochi VR stanno ora guadagnando un’importante trazione tra i consumatori.

Vendite di Meta Quest 3 e Quest 2

Uno dei principali motori di questo aumento delle vendite è stata la performance della serie Meta Quest. Nonostante le vendite iniziali scarse, il Meta Quest 3 ha sperimentato un notevole aumento di adozione a seguito degli sconti del Black Friday. Questo aumento è stato così sostanziale che il tasso di adozione del Quest 3 su PC è balzato al quarto posto tra gli headset più popolari nel mercato.

Anche il Meta Quest 2 ha giocato un ruolo critico nelle vendite del Black Friday, in particolare nel Regno Unito, dove era fortemente scontato. Secondo la società di ricerca di mercato GfK, le vendite di headset VR nel Regno Unito sono aumentate del 33% rispetto all’anno precedente, con un incremento del fatturato del 17%. La popolarità del Meta Quest 2 scontato ha probabilmente guidato una parte sostanziale di queste vendite, eclissando anche i modelli più nuovi e costosi come il Meta Quest 3 e il PlayStation VR 2.

Preferenze dei Consumatori e Tendenze di Mercato

Interessantemente, i consumatori hanno mostrato interesse per gli headset VR che non erano scontati, probabilmente come regali per il periodo natalizio imminente. Questa tendenza suggerisce una crescente accettazione ed entusiasmo per la tecnologia VR oltre ai semplici incentivi di prezzo.

Nonostante il dominio del Meta Quest 2 nelle vendite, anche altri headset VR, inclusi gli headset Pico VR di ByteDance, hanno visto un aumento delle vendite. Il successo della serie Meta Quest, con titoli come Assassin’s Creed Nexus e Asgard’s Wrath 2, evidenzia il crescente mercato per i giochi e le esperienze VR.

Implicazioni per l’Industria VR

Le vendite record durante il Black Friday 2023 indicano un momento cruciale per l’industria VR. L’aumento delle vendite e dei ricavi, in particolare nel Regno Unito, riflette una più ampia accettazione ed eccitazione per le tecnologie VR. È probabile che questa tendenza continui, favorendo ulteriori innovazioni e crescita nel settore VR.

In sintesi, il Black Friday 2023 è stato un evento fondamentale per l’industria VR, caratterizzato da vendite senza precedenti e un chiaro segnale del ruolo in crescita della VR nel mainstream dei giochi e della tecnologia. Man mano che l’industria continua a evolversi, possiamo aspettarci ulteriori progressi e un’adozione più ampia delle tecnologie VR nei prossimi anni.