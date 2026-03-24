Addio a Valerie Perrine: la star di Superman e Lenny muore a 82 anni

Il cinema perde un’icona di bellezza e talento che ha segnato un’epoca indimenticabile. Valerie Perrine, indimenticabile spalla di Lex Luthor e musa di Bob Fosse, si è spenta oggi a 82 anni.

foto@Bogaerts, Rob / Anefo, CC0, via Wikimedia Commons

Addio alla musa che incantò Hollywood

Valerie Perrine ci ha lasciati dopo una vita passata sotto i riflettori, tra provocazione e grande cinema d’autore. L’attrice, che aveva saputo conquistare il pubblico mondiale con il suo mix di ironia e sensualità, è deceduta lasciando un vuoto incolmabile tra i fan della saga originale di Superman.

La sua carriera è stata un equilibrio perfetto tra il cinema commerciale e le pellicole d’impatto sociale, rendendola uno dei volti più riconoscibili della New Hollywood degli anni ’70.

Dai successi con Gene Hackman alla nomination all’Oscar

La Perrine non è stata solo la “fidanzata” di Lex Luthor. La sua consacrazione arrivò nel 1974 con il film Lenny, dove recitò accanto a Dustin Hoffman sotto la regia di Bob Fosse. Quell’interpretazione della moglie di Lenny Bruce le valse una prestigiosa candidatura all’Oscar e il premio come miglior attrice a Cannes.

Oltre al sodalizio con Gene Hackman, ha lavorato con giganti del calibro di Jeff Bridges, dimostrando una versatilità rara che le permetteva di passare con naturalezza dalla commedia d’azione al dramma biografico più crudo.

Perché la sua scomparsa segna la fine di un’era

La notizia sta facendo il giro del mondo perché Valerie Perrine ha rappresentato il coraggio di rompere i tabù in un’industria allora molto rigida. È stata una delle prime dive a sfidare le convenzioni televisive con ruoli audaci, diventando un simbolo di emancipazione e libertà artistica.

“Non è stata solo un volto meraviglioso sul grande schermo, ma l’anima ribelle che ha dato voce alle donne complesse del cinema anni Settanta.”

Oggi la piangono i colleghi e le generazioni di spettatori che sono cresciuti vedendola sfidare l’Uomo d’Acciaio o emozionarsi sui palchi fumosi dei club di stand-up comedy cinematografici.

Cosa succede adesso

Nelle prossime ore sono attesi i messaggi di cordoglio dei grandi nomi di Hollywood che hanno condiviso il set con lei. La sua eredità cinematografica verrà celebrata con maratone speciali dei suoi film più iconici, per ricordare una donna che ha saputo essere, allo stesso tempo, una Bond Girl mancata e una musa da festival.