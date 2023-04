Mortal Kombat 12: Annuncio ufficiale in arrivo alla PlayStation Showcase di maggio 2023!

Secondo le ultime notizie, sembra che Mortal Kombat 12 possa essere annunciato alla PlayStation Showcase di maggio 2023. Questa notizia ha fatto impazzire i fan della serie, che aspettano con ansia un nuovo capitolo della loro saga preferita.

Mortal Kombat è una serie di videogiochi di combattimento, creata da Ed Boon e John Tobias, che ha fatto la sua prima apparizione nel 1992. Da allora, la serie ha venduto milioni di copie in tutto il mondo e ha ispirato numerosi adattamenti cinematografici e televisivi.

Il gioco è noto per il suo stile di combattimento cruento e spettacolare, ma anche per il suo roster di personaggi iconici, tra cui Scorpion, Sub-Zero, Raiden e molti altri.

Nonostante il successo della serie, i fan hanno dovuto aspettare diversi anni tra un gioco e l’altro. L’ultimo capitolo, Mortal Kombat 11, è stato rilasciato nel 2019 e da allora non ci sono state notizie ufficiali su un seguito.

Tuttavia, sembra che la lunga attesa stia per finire. Secondo alcune voci di corridoio, Mortal Kombat 12 potrebbe essere annunciato alla prossima PlayStation Showcase, prevista per maggio 2023.

Sebbene non ci siano informazioni ufficiali su Mortal Kombat 12, i fan si aspettano un gioco ancora più cruento e spettacolare del precedente. Inoltre, si spera che il gioco abbia un roster ancora più ampio di personaggi, con l’introduzione di nuovi combattenti.

Naturalmente, non ci resta che aspettare la conferma ufficiale da parte di Ed Boon e del team di sviluppo di Mortal Kombat. Tuttavia, l’idea di un nuovo capitolo della serie è sicuramente entusiasmante per tutti i fan. Restate sintonizzati per ulteriori aggiornamenti su Mortal Kombat 12!