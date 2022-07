Morto Joe Turkel, era il barista in The Shining

Il famoso attore Joe Turkel, morto all’età di 94 anni, è stato uno dei personaggi scelti da Stanley Kubrick in film come “The Shining”.

foto@The Shining

L’attore è morto lunedì scorso nelle strutture del St. John’s Hospital di Santa Monica, in California , ha confermato il suo portavoce venerdì pomeriggio.

L’attore è riconosciuto per aver portato in vita sul grande schermo il personaggio del cameriere a cui Jack Torrance si avvicina nelle sue allucinazioni all’interno dell’hotel dove fa il guardiano insieme alla moglie ( Shelley Duval ) e al loro figlioletto, che soffre da anche episodi di allucinazioni oltre ad avere poteri psichici.

Alla fine della storia, il personaggio di Turkel è quello a cui Jack si rivolge all’interno del bar prima di tentare di uccidere sua moglie e suo figlio, in una delle sequenze magistrali della storia del cinema mondiale.

Nel 1982, ha interpretato l’eccentrico creatore di replicanti Eldon Tyrell in “Blade Runner“, un film in cui ha condiviso i crediti con Harrison Ford in uno dei film epici e di maggior successo nella storia del cinema di fantascienza.

Nato a Brooklyn nel 1927, Turkel si arruolò nell’esercito all’età di 17 anni e prestò servizio in Europa durante la seconda guerra mondiale. Un anno dopo, si trasferì in California per esibirsi, guadagnandosi il suo primo credito in ” City Across the River ” del 1949.

Durante i suoi 40 anni di carriera, Turkel è apparso in numerose pellicole e anche in programmi televisivi, tra cui “ Gli intoccabili ”, “Dragnet”, “Miami Vice” e “Bonanza”.