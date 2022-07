MonkeyPox, il vaiolo delle scimmie è triplicato in Europa

Il Direttore dell’OMS Europa Dr. Kluge ha riferito che il numero di casi nella regione europea è aumentato ad almeno 4.500.

L’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) ha annunciato che i casi di vaiolo delle scimmie in Europa sono aumentati in modo intensivo nelle ultime 2 settimane e sono triplicati.

L’Europa continua a essere il centro dell’epidemia di vaiolo delle scimmie, Kluge, il direttore, ha affermato: “Al 15 giugno, sono stati rilevati più di 4.500 casi nella regione europea dell’OMS. Il numero di casi è triplicato nelle ultime due settimane“.

Kluge ha affermato che la maggior parte dei casi confermati nella regione erano persone di età compresa tra 21 e 40 anni e il 99% dei pazienti erano uomini.

Affermando che il virus si trasmette principalmente attraverso rapporti sessuali da uomo a uomo, Kluge ha sottolineato che un piccolo numero di persone è stato infettato dal virus a causa dello stretto contatto con i casi.

Kluge ha dichiarato che il 10% dei casi è stato ricoverato in ospedale per cure e 1 persona è stata portata in terapia intensiva finora.

Kluge ha anche affermato: “La rapida evoluzione della malattia potrebbe cambiare in breve tempo il punto di vista del Comitato di emergenza dell’OMS sulla situazione di emergenza del virus“.

Secondo l’OMS il mondo dovrebbe adottare misure urgenti e unificate contro l’ulteriore diffusione del virus, Kluge ha affermato: “Non dovremmo essere indifferenti a un’epidemia che si diffonde così rapidamente e raggiunge luoghi precedentemente non colpiti quasi ogni giorno“.