Ecco come mantenere giovane il nostro cervello

Possiamo mantenere giovane il nostro cervello, basta applicare piccole correzioni al nostro stile di vita.

Anche il mantenimento della salute del cervello è una parte importante dell'”invecchiamento sano“. Pertanto, meglio ci prendiamo cura del nostro cervello, migliore sarà la nostra qualità di vita e potremo avere una memoria forte anche in età avanzata.

I neurologi pubblicano un elenco di consigli di base che possiamo adottare per proteggere la salute del nostro cervello con l’avanzare dell’età.

L’importanza della vitamina D

La vitamina D è una vitamina liposolubile, quindi può accumularsi nel corpo. Prima di assumere integratori di vitamina D, assicurati di fare un esame del sangue.

Il suo limite inferiore è 30 ng/mL, ma la nostra raccomandazione è di mantenere questo valore intorno a 50 ng/mL.

Il tuo corpo produce naturalmente vitamina D quando esposto alla luce solare diretta, quindi ti consigliamo di assumere vitamina D naturale dalla luce solare piuttosto che integratori in estate.

La vitamina D ha diverse funzioni importanti, la più importante è regolare l’assorbimento di calcio e fosforo e facilitare la funzione del sistema immunitario.

Può regolare il tuo umore e ridurre la depressione. Inoltre, è stato riscontrato che bassi livelli di vitamina D aumentano i rischi di malattie come la sclerosi multipla, l’ipertensione, l’insufficienza cardiaca e l’ictus.

L’importanza della vitamina B

Le vitamine del gruppo B sono elementi costitutivi importanti per un sistema nervoso sano. Ha un impatto diretto sul livello di energia, sulle funzioni cerebrali e sul metabolismo cellulare.

La vitamina B, molto importante per la memoria e la salute del cervello, si trova in abbondanza nella carne rossa e bianca, nei legumi come fagioli e lenticchie, nelle uova e nei latticini, nelle verdure a foglia scura, negli avocado e nelle banane, così come può essere assunta come un supplemento nelle età successive.

Tuttavia, la vitamina B non dovrebbe essere usata a caso, dovrebbe essere usata quando necessario osservando i valori del sangue.

Attenti alla nostra linea

Secondo l’Organizzazione Mondiale della Sanità, una circonferenza della vita superiore a 94 cm negli uomini e superiore a 80 cm nelle donne rappresenta un grave rischio per gravi malattie croniche.

Infatti, con l’allargamento della circonferenza della vita, aumenta l’insulino-resistenza, inizia il diabete, aumentano il colesterolo e la pressione sanguigna, si verificano malattie cardiache ed entra in gioco la paralisi cerebrale. A lungo termine, provoca anche problemi di memoria.

Esercitarsi leggendo ed imparando

Leggere un libro, risolvere un puzzle, giocare a sudoku. Anche imparare una nuova lingua. L’apprendimento è il miglior allenamento del cervello. Questo mantiene il tuo cervello in forma.

Mangiare bene

Per proteggere la salute del cervello, dovrebbe essere presa in considerazione la dieta mediterranea. Questa dieta può essere applicata in modo più efficace come segue. Almeno tre porzioni di cereali integrali al giorno.

Almeno sei porzioni di verdure a foglia verde (come insalata) alla settimana Frutta ogni giorno. Carne rossa meno di due volte a settimana.

Pesce almeno 2 volte a settimana. Tre porzioni di legumi a settimana. Frutta a guscio almeno cinque volte a settimana.

Principalmente olio d’oliva durante la cottura. Meno di una porzione di formaggio a settimana. Meno di una pasticceria o dessert a settimana.

Dormire in modo regolare

Un sonno buono e regolare rafforza il sistema immunitario. Aumenta la capacità di apprendimento e il potere di concentrazione. Rafforza la memoria. Rinfresca il cervello. Riduce il rischio di ictus e infarto.

Gestire lo stress

Non c’è altro fattore che danneggi il cervello più dello stress. Lo stress provoca atrofia in tutte le funzioni cerebrali e rimpicciolisce il cervello. Quindi impara a gestire lo stress. Ad esempio, in un momento stressante, fai un respiro profondo e trattienilo per un po’. Quindi espira attraverso la bocca. Noterai subito un rilassamento.

Esercizio fisico all’aperto

L’esercizio fisico, soprattutto all’aperto, deve diventare un’abitudine, dà piacere e migliora notevolmente l’umore.

L’esercizio, che migliora il flusso sanguigno, assicura che più ossigeno e sostanze nutritive vengano inviate alla circolazione sanguigna cerebrale, una migliore nutrizione delle cellule nervose e anche una rimozione più efficiente delle scorie metaboliche.

In particolare, insieme all’esercizio aerobico con abbondante ossigeno che aumenta il flusso sanguigno, lo speciale sistema immunitario e di filtraggio del cervello elimina i depositi proteici che causano l’Alzheimer, i radicali liberi dannosi per le cellule nervose e altre tossine dannose dal cervello.