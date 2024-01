Nasa: Niente Luna fino al 2026, forse…

La NASA ha recentemente annunciato un ritardo significativo nel programma Artemis, il suo progetto ambizioso di far ritornare gli astronauti sulla Luna. Inizialmente previsto per il 2025, lo sbarco sulla Luna nell’ambito della missione Artemis III è ora programmato per non prima di settembre 2026. Questo rappresenta un importante cambiamento rispetto ai piani originali dell’agenzia spaziale, segnando la prima volta che gli astronauti atterreranno sulla Luna dalla missione Apollo del 1972.

Il ritardo è principalmente dovuto a sfide tecniche e problemi di sicurezza emersi durante lo sviluppo del veicolo spaziale e delle attrezzature necessarie per la missione. Uno dei principali fattori è la necessità di più tempo per sviluppare il sistema Starship di SpaceX, che è previsto per trasportare gli astronauti dall’orbita lunare fino al polo sud della Luna. Questa nave spaziale deve ancora superare diversi ostacoli significativi, inclusa la dimostrazione della sua capacità di raggiungere in sicurezza l’orbita terrestre e l’organizzazione di almeno 10 voli di rifornimento per viaggiare verso la Luna.

Un altro problema chiave è lo sviluppo delle tute spaziali che gli astronauti indosseranno sulla superficie lunare. La NASA si sta concentrando anche su questioni tecniche relative al modulo Orion, che ospiterà gli astronauti durante la missione. Particolare attenzione è stata posta sullo scudo termico dell’Orion, che protegge il veicolo (e quindi gli astronauti all’interno) dal calore intenso durante il rientro nell’atmosfera terrestre. Durante la missione Artemis I non equipaggiata del 2022, lo scudo termico ha mostrato segni inaspettati di abrasione e deterioramento.

Inoltre, vi sono state complicazioni legate al sistema di supporto vitale e alle valvole dell’Orion. Anche la missione Artemis II, che prevede un viaggio intorno alla Luna con un equipaggio a bordo, è stata posticipata a settembre 2025. Questa missione sarà cruciale per testare ulteriormente il sistema di lancio e le capacità del veicolo Orion.

Nonostante questi ritardi, la NASA rimane fiduciosa nella sua capacità di portare a termine la missione, sottolineando che la sicurezza degli astronauti è la sua massima priorità. Il programma Artemis non solo mira a far ritornare gli esseri umani sulla Luna, ma anche a stabilire le basi per future missioni umane su Marte, facendo parte di un progetto a lungo termine per l’esplorazione dello spazio.

Nel frattempo, la concorrenza internazionale nello spazio si sta intensificando, con nazioni come la Cina e l’India che stanno avanzando nei loro programmi spaziali. Ad esempio, la Cina ha avuto successo con le sue missioni Chang’e 4 e Chang’e 5, e ha dichiarato di puntare a una missione umana sulla Luna entro il 2030.

Nonostante i ritardi e le sfide, la NASA rimane in prima linea nello sforzo internazionale per esplorare lo spazio profondo, con il programma Artemis che rappresenta un passo significativo verso questo obiettivo​​​​​​​​​​.

