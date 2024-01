Scienziati rivelano: Vita più lunga se vivessimo come gli uomini primitivi

Gli studiosi suggeriscono che imitare gli stili di vita degli uomini preistorici, come il movimento e l’interazione sociale, potrebbe essere la chiave per una vita più lunga e sana.

Hanno osservato che le tribù antiche non erano afflitte da malattie moderne quali disturbi cardiaci. Secondo alcuni esperti britannici, le popolazioni di cacciatori-raccoglitori, sia antiche che contemporanee, non soffrono di problemi di salute comuni come malattie cardiache o disturbi mentali.

Questo vantaggio deriva da una dieta più salutare e una maggiore attività fisica nella ricerca del cibo. Per contrastare il disallineamento tra stili di vita moderni e antichi, gli esperti suggeriscono di adottare pratiche simili a quelle dei cacciatori-raccoglitori, come l’allenamento a intervalli ad alta intensità.

L’imitazione delle attività fisiche dei cacciatori-raccoglitori, come la caccia, e i movimenti che compivano durante la raccolta del cibo, potrebbero aggiungere anni alla vita umana.

Secondo gli studiosi dell’Università di East London e della Nottingham Trent University, anche il senso di appartenenza e scopo nelle comunità di cacciatori-raccoglitori era un fattore importante. Hanno evidenziato l’importanza di socializzare, includere più vegetali nella dieta e muoversi di più come parte integrante del benessere quotidiano.

Queste ricerche seguono studi che indicano come la curiosità e l’essere proattivi nella ricerca di nuove conoscenze possano contribuire a una vita più lunga. Una ricerca condotta dall’Università Complutense di Madrid ha analizzato la vita di centenari in salute, concludendo che la curiosità, i viaggi e la lettura sono elementi chiave per un invecchiamento sano, mantenendo attiva la mente attraverso nuove aree di conoscenza e apprendimento.