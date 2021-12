Netflix: Dopo Squid Game quale sarà la serie del 2022

Il 2021 ha posizionato la serie sudcoreana Squid Game al vertice delle serie più viste sulla piattaforma, con 142 milioni di famiglie che hanno visto la serie basata sulla “sopravvivenza”.

Quali sono le prossime serie annunciate su Netflix nel 2022 che potrebbero spodestare Squid Game.

The Witcher: L’origine del sangue

Fantastica serie di Declan de Barra, questo sarà il prequel di The Witcher, libro di Andrzek Sapkowski. Blood Origin descrive la creazione del primo witcher che porta alla “Congiunzione delle Sfere”.

Sandman

Tratto dall’opera dell’autore di bestseller Neil Gaiman, questa serie è tratta dall’omonimo fumetto, pubblicato tra il 1989 e il 1996.

La storia si soffermerà più precisamente sul personaggio di Morfeo, desiderando correggere gli errori che ha commesso per tutta la sua vita.

Il Cattivo ospite

La serie horror fantascientifica di Resident Evil è un marchio molto popolare anche per chi è lontano dal mondo dei giochi.

Sì, Resident Evil è uno dei più grandi successi nella storia dei videogiochi. I 4 episodi da 25 a 28 minuti riguarderanno un attacco informatico perpetrato contro la Casa Bianca.

E più specificamente, seguiremo l’indagine sull’agente federale Leon S. Kennedy. Incrocerà le strade con Claire Redfield, membro di una ONG.

Midnight Club

Ispirata all’opera di Christopher Pike, e più precisamente al libro Midnight Club, la serie horror diretta da Mike Flanagan ( The haunting of Hill House, Bly Manor ) seguirà un gruppo di 5 giovani in fase terminale che, raccontandosi temibili storie nella biblioteca dell’ospedale, faranno un patto: il primo dei 5 che muore contatterà gli altri dall’aldilà.