Coldplay: Dal 2025 ci fermiamo niente più album

Chris Martin, cantante e frontman dei Coldplay, ha annunciato giovedì alla BBC che il gruppo britannico smetterà di produrre nuova musica dopo l’ultimo album previsto per il 2025.

“Il nostro ultimo vero disco uscirà nel 2025, e dopo quello, penso che saremo solo in tour“, ha detto il cantante di 44 anni in un estratto da un’intervista con la conduttrice Jo Whiley, andata in onda per intero giovedì sera sulla BBC.

“Forse faremo qualche collaborazione, ma il catalogo dei Coldplay, in senso stretto, finirà a quel punto“, ha aggiunto Chris Martin.

Alla domanda su queste dichiarazioni in un altro spettacolo, Whiley ha detto giovedì mattina che Chris Martin è stato “onesto” in un’intervista, ma che “non ha mai saputo se stesse scherzando o fosse tutto vero, fatto sta che era mortalmente serio“.

Tuttavia, durante l’uscita ad ottobre del loro nono album, Music of The Spheres, il cantante dei Coldplay aveva già detto alla rivista musicale NME che il gruppo aveva intenzione di realizzare dodici album – tre in più di adesso – prima di fermarsi.

Dopo il suo lancio il 15 ottobre, “Music of The Spheres” è salito direttamente al numero uno nelle classifiche musicali del Regno Unito per gli album.

Di recente, il gruppo pop rock è stato anche nominato nel gruppo dell’anno e nelle categorie di miglior gruppo rock/alternativo ai Brit Awards 2022, i premi di musica pop del Regno Unito.

foto@Wikimedia