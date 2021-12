Cos’è e come agisce un correttore posturale

Quando si tengono per molte ore al giorno posture sbagliate è facile che compaiano, fin dalla giovane età, problematiche piuttosto fastidiose in relazione alla schiena. Basta pensare ai bambini che restano a sedere a lungo sulla sedia in classe, oppure agli adulti che passano mattine e pomeriggi interi nella medesima posizione di fronte al computer in ufficio oppure a casa. La cosa migliore da fare in questi casi è ricorrere ai correttori posturali, pensati per entrare in gioco soprattutto in presenza di problematiche gravi come ad esempio la scoliosi o la ipercifosi. E’ bene affidarsi a brand specializzati nel settore e optare ad esempio per i prodotti Spikenergy, vista la delicatezza del contesto cui stiamo facendo riferimento.

I dolori sono localizzati su spalle, schiena e colonna vertebrale

E’ importante intervenire per tempo e in modo concreto, così da evitare che la situazione finisca con l’aggravarsi. In genere etichettiamo qualsiasi mal di schiena come un qualcosa di passeggero e di poco conto: niente di più sbagliato, il malessere potrebbe nascondere problematiche di rilievo. Il ruolo del correttore posturale può essere decisivo per tutti coloro che, in relazione appunto a una corretta postura, presentino problemi e dolori alle spalle o alla schiena e più in generale lungo la colonna vertebrale. Si presenta come un busto posteriore, che è sostenuto da fasce elastiche speciali: esse sorreggono e tengono dritte sia le spalle che la schiena. Lo scopo è migliorare le condizioni di chi stia soffrendo di forti dolori in questa zona del corpo e voglia risolvere la situazione in modo naturale.

Il petto viene spinto in fuori per raddrizzare le spalle

Ci sono molti modi diversi attraverso i quali il correttore posturale può agire. In primis ha l’obiettivo di raddrizzare le spalle e punta a evitare che esse vengano mantenute inarcate. Il petto viene spinto in fuori, grazie alle bretelle elastiche, permettendo di alzare l’asticella del benessere fisico a tutto tondo. Molto spesso si ricorre al correttore in età giovanile, quando è più facile intervenire sulle cattive posture. In particolare, viene indossato nel caso in cui si presentino patologie non troppo impattanti e relative alla colonna oppure al rachide dorsale. Con l’ausilio del correttore posturale diventa possibile raggiungere risultati molto simili a quelli che può dare un busto.

La differenza sostanziale riguarda il livello di comfort, visto che il correttore posturale non presenta la medesima rigidità di un busto tradizionale. Le attività della routine quotidiana possono essere svolte in pratica come se niente fosse. In un lasso di tempo relativamente breve si può migliorare la propria postura: un cambiamento apprezzabile a vista d’occhio. Dopo alcuni mesi di utilizzo si proverà dunque una sensazione di rinnovato benessere con riferimento alla schiena e alla colonna vertebrale: gli effetti riguardanti la postura avranno lunga durata. Il modo stesso di camminare risulterà più armonico, il miglioramento quindi sarà anche da un punto di vista prettamente estetico e visivo. La struttura stessa del corpo risulterà molto più slanciata e la salute ringrazia.