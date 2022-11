Origine del Black Friday e trucchi per non farsi fregare

Questo novembre arriva come ogni anno il Black Friday, si tratta di uno, o più giorni, in cui puoi acquistare i prodotti con particolari sconti applicati.

L’ultimo venerdì del mese, precisamente il 25 novembre, di solito ha inizio il Black Friday. In questo giorno i centri commerciali sono pieni di persone che cercano di approfittare dei grandi sconti che si applicano alla maggior parte dei prodotti sul mercato, ed è un giorno per sfruttare questa opportunità e acquistare le cose di cui abbiamo bisogno ad un prezzo più conveniente.

L’origine del Black Friday

È una tradizione iniziata negli Stati Uniti e diffusa in tutto il mondo. Sappiamo tutti che questo giorno viene celebrato l’ultimo venerdì del penultimo mese dell’anno, ma è iniziato negli Stati Uniti come il venerdì successivo alla famosa celebrazione del Giorno del Ringraziamento.

Il termine iniziò ad essere utilizzato nel 1950. A Filadelfia ci doveva essere un match tra la marina e l’esercito e molte persone volevano assistere. Contemporaneamente le persone che volevano guardare la partita, non volevano rinunciare a fare i loro acquisti natalizi, quindi la città fu sopraffatta dalla gente e la polizia battezzò quel giorno caotico come “Black Friday“. Questa è stata la prima volta che è stato utilizzato il termine Black Friday.

Quando è diventato il Black Friday che conosciamo oggi?

Correva l’anno 2003 quando i negozi Walmart e Sears iniziarono ad offrire grandi sconti nelle prime ore dell’ultimo venerdì di novembre, e nel 2011 hanno esteso il giorno dei saldi dalla notte del Ringraziamento a tutto il venerdì. Da allora, la tradizione non ha fatto altro che crescere ed estendere i giorni del Black Friday.

Trucchi per usufruire veramente degli sconti del Black Friday

Confronta i prezzi: Semplice, banale, ma è bene confrontare i prezzi di diversi negozi e vedere quale negozio ti offre lo sconto migliore ti aiuterà a risparmiare ancora di più.

Controlla se è scontato o meno: anche questo consiglio sembra banale, ma sono tantissimi a non utilizzarlo; dovresti controllare se il prezzo originale e la percentuale di sconto compaiono accanto al prezzo che ti stanno offrendo come “sconto”, meglio ancora se ricordi il prezzo reale di quel prodotto.

Garanzia online: dall’Organizzazione dei consumatori e degli utenti (OCU) avvertono: “Sempre più transazioni vengono effettuate su Internet e, sebbene gli utenti siano generalmente soddisfatti degli acquisti online, in OCU abbiamo ricevuto reclami da alcune attività poco serie. In In ogni caso meglio pagare con carta o Paypal ed evitare bonifici“.