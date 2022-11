Playstation 5 nuova versione pronta per il 2023

La nuova versione della Playstation 5 dovrebbe vedere la luce il prossimo anno, sarà una console più compatta.

Da settembre si sono susseguite le voci secondo cui Sony sta preparando una nuova versione della console PlayStation 5 con drive rimovibile. Le voci di corridoio sono state riprese anche dall’autorevole sito web The Leak, le cui informazioni sono state inizialmente condivise e integrate da Insider Gaming.

The Leak afferma nel suo articolo che la nuova versione della console PlayStation 5 offrirà un aspetto diverso e un design più compatto. Anche la console dovrebbe essere più leggera.

Secondo le fonti, la console dovrebbe liberarsi anche della necessità di utilizzare un supporto separato in posizione orizzontale. Secondo quanto riferito, la società giapponese sta cercando di risparmiare sui costi di produzione e spedizione riducendo la console stessa.

La produzione della console dovrebbe iniziare nel secondo trimestre del prossimo anno. Dovrebbe poi raggiungere i primi clienti nel mese di settembre. Tuttavia, il rilascio potrebbe essere ritardato per vari motivi. Sebbene The Leak non menzioni un meccanismo rimovibile, questa innovazione avrebbe un senso data l’enfasi sul risparmio di dimensioni e peso. Il meccanismo rimovibile dovrebbe essere venduto separatamente, il che potrebbe abbassare il prezzo della console stessa.

Le informazioni della rivista Leak sono state integrate da Insider Gaming che afferma che la nuova versione alla fine sostituirà completamente la versione attuale di PlayStation 5, che dovrebbe essere interrotta nell’ottobre del prossimo anno.

Per questo motivo, è possibile che la PS5 più piccola non porti il ​​soprannome Slim come le generazioni precedenti.

In conclusione, Insider Gaming accenna al possibile arrivo di PlayStation 5 Pro, che dovrebbe essere rilasciata non prima del 2025.