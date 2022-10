Pappa reale quando prenderla e come si ottiene

La pappa reale, nota anche come gelee, è una densa sostanza gelatinosa bianca lattiginosa secreta dalle ghiandole vicino alla testa delle api nutrici e alimentata alla regina dell’alveare dai suoi stadi larvali fino all’età adulta.

Il suo unico scopo è stimolarne la crescita e lo sviluppo. Sembra che la pappa reale agisca sugli ormoni giovanili nel corpo della regina in via di sviluppo e questo le permetta di maturare mentre i fuchi, a cui non viene somministrata la pappa reale, rimangono in uno stato di immaturità fisica.

Una regina dell’alveare può vivere fino a sette anni, ma senza la sua dieta speciale a base di pappa reale la regina avrebbe avuto lo stesso breve ciclo di vita di qualsiasi altra ape operaia, da sette a otto settimane.

Gli antichi egizi allevavano le api fin dal 5.500 a.C. e la pappa reale è stata usata nella medicina cinese per secoli e lo è ancora oggi.

Chi utilizza la pappa reale

Le persone hanno usato la pappa reale come tonico per la salute generale per secoli, ma è anche usata per alimenti specifici.

È stato pubblicizzato per alleviare i disturbi cardiaci, epatici, renali, digestivi e della pelle, per trattare il colesterolo alto, rallentare i segni dell’invecchiamento, alleviare il dolore dell’artrite, rallentare il progresso della sclerosi multipla, migliorare l’immunità, migliorare le prestazioni sessuali, migliorare i capelli crescita e persino per curare le fratture ossee.

Molte persone giurano che la pappa reale aiuta a migliorare la loro resistenza, energia e anche il senso generale di benessere. La melbrosia, una miscela di pappa reale e polline d’api, è comunemente usata dalle donne in menopausa per gestire le vampate di calore e altri sintomi fisici associati.

È credenza popolare che la pappa reale abbia proprietà ringiovanenti e anti-invecchiamento negli esseri umani, scientificamente non è stata all’altezza di questa aspettativa, ma non è priva di potenziali benefici medici.

Come si ottiene la pappa reale

La pappa reale è composta principalmente da acqua, ma contiene anche proteine, grassi, zuccheri e altre sostanze in traccia.

Uno dei tipi di proteine ​​presenti nella pappa reale, e uno degli zuccheri, ha proprietà antibatteriche o antimicrobiche.

Il gelee contiene anche vitamine, minerali e altri fitosteroli come la neopterina, che si trova anche nell’uomo, si ritiene che questa sostanza chimica svolga un ruolo nel nostro sistema immunitario.

Secondo PDR Health, la pappa reale può avere attività ipolipidemiche, antibatteriche, antinfiammatorie e antiproliferative. Ci sono prove molto preliminari che potrebbe anche avere alcuni effetti antibiotici, immunomodulatori, antinfiammatori, cicatrizzanti e antitumorali.

La pappa reale come integratore

La pappa reale come integratore può essere assunto sotto forma di compresse o capsule, oppure può essere ingerito in un’ampia varietà di alimenti come cioccolatini, barrette di frutta e miscele di bevande antiossidanti.

La pappa reale può anche essere trovata in una straordinaria gamma di articoli per la cura personale come balsamo per le labbra e creme per la pelle.

Mentre gli integratori e i prodotti di pappa reale sono ampiamente disponibili e utilizzati frequentemente dalle madri in gravidanza e in allattamento, le persone con allergie o ipersensibilità a uno qualsiasi dei suoi componenti non dovrebbero usare questo integratore.

Gli effetti collaterali includono eruzioni cutanee e prurito, attacchi di asma e broncospasmo e, raramente, si è verificata anafilassi e persino la morte.

Come con qualsiasi integratore per la salute, affermazioni infondate sono un luogo comune quando si tratta di esaltare le virtù della pappa reale, e sebbene non ci siano studi attuali che indichino definitivamente i vantaggi del suo uso, stanno emergendo informazioni che sembrano promettenti.