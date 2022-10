Reflusso acido, rimedi naturali e spiegazioni

Vi siete mai chiesti cosa causa davvero i problemi digestivi? Lo sapevi che la maggior parte dei disturbi digestivi non sono affatto malattie, ma condizioni che possono essere completamente curate utilizzando tecniche e rimedi naturali.

La comunità medica vorrebbe farti credere che solo i farmaci da prescrizione possono alleviare i sintomi dell’indigestione. Gli antiacidi sono, nella migliore delle ipotesi, una soluzione temporanea e sono caricati con ingredienti nocivi come sodio e alluminio.

I farmaci PPI dovrebbero essere usati solo per otto settimane, al massimo. Questi farmaci mascherano e nascondono solo i sintomi e hanno centinaia di effetti collaterali dannosi.

Reflusso acido e rimedi naturali

Si è scoperto che le risposte al problema del reflusso acido possono essere davvero piuttosto semplici. Con pochi cambiamenti nello stile di vita e con l’aiuto di diversi rimedi naturali, si può assolutamente battere la sindrome da reflusso acido, senza l’uso di farmaci.

Ricorda, che il motivo per cui esiste questa condizione, in primo luogo, è dovuto a un esofago danneggiato. Lascia che l’esofago guarisca non mangiando gli stessi cibi nello stesso modo che ha causato il danno.

Perdere peso, fare esercizio, masticare correttamente, bere una quantità sufficiente di acqua e alzare la testa di notte, sono tutte cose semplici che chiunque può fare per migliorare questa condizione.

Ci sono anche molti ingredienti naturali trovati in qualsiasi negozio di salute, che possono aiutare durante il periodo di recupero del reflusso acido. Le erbe, come l’olmo sdrucciolevole, hanno meravigliose proprietà curative. Il succo di aloe vera, la liquirizia e il miele naturale possono lenire l’esofago e favorire il processo di guarigione.

Fare cena almeno tre ore prima di andare a letto, in questo modo si possono ridurre drasticamente le possibilità di reflusso acido. Masticare una gomma tra i pasti riduce effettivamente l’acidità di stomaco, e se devi davvero avere quella pasta con salsa di pomodoro, c’è sempre il bicarbonato di sodio come ultima risorsa.

Mangia pasti più piccoli e più frequenti. Mangia quattro o cinque piccoli pasti ogni giorno. Inizio la giornata con il tè. Poi mangia frutta, come banane o melone.

Gli snack a base di noci, mandorle e altra frutta sono ottimi. A pranzo mangia un’insalata, fatta con petto di pollo alla griglia, o tofu, condito con una leggera vinaigrette al limone ed erba cipollina.

Vale la pena mantenere il cibo che si mangia il più alcalino possibile. Certamente non devi morire di fame, ma il suggerimento principale è di stare lontano da quei cibi che “innescano” il reflusso acido, fino a quando non avrai guarito il tuo esofago irritato.

Ci vuole un nuovo approccio alla vita, in generale, per curare una condizione di reflusso acido ostinato. Pensala come una sfida divertente.