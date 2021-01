Perchè la Terra sta girando sempre più velocemente?

La Terra durante il 2020 ha girato più velocemente di quanto non abbia fatto negli ultimi decenni, secondo gli scienziati e come riporta USA Today .

Graham Jones e Konstantin Bikos hanno scritto insieme a TimeandDate.com che la Terra tipicamente “ruota una volta ogni 86.400 secondi, che equivale a 24 ore, o un giorno solare medio“. Tuttavia, l’anno scorso è leggermente cambiato. Anche se i coautori hanno riconosciuto che la rotazione della Terra pari a 24 ore non è sempre perfetta.

“Quando negli anni ’60 furono sviluppati orologi atomici altamente precisi, essi dimostrarono che la durata di un giorno solare medio può variare di millisecondi (1 millisecondo equivale a 0,001 secondi)“, hanno scritto Jones e Bikos. “Queste differenze si ottengono misurando la rotazione della Terra rispetto a oggetti astronomici distanti e utilizzando una formula matematica per calcolare il giorno solare medio“.

I 28 giorni più veloci della Terra, dal 1960, sono accaduti tutti nel 2020. Mentre lo scorso anno è sembrato senza fine per così tanti da quando il mondo è andato in blocco lo scorso marzo a causa della pandemia di coronavirus, il 2020 ha effettivamente registrato i giorni più brevi mai calcolati, secondo TimeandDate .com .

Prima dell’inizio di quest’anno, il giorno più corto dal 1973 era il 5 luglio 2005, quando la rotazione terrestre ha impiegato 1,0516 millisecondi in meno di 86.400 secondi.

Ma a metà del 2020, la Terra ha battuto quel record non meno di 28 volte. Il giorno più corto di tutti è stato il 19 luglio, quando la Terra ha completato la sua rotazione in 1.4602 millisecondi in meno di 86.400 secondi.

La rotazione della Terra può spostarsi in base al movimento del nucleo del pianeta e al cambiamento dei modelli di tempo / atmosfera, oceani e altri effetti, riporta TimeandDate.com.

Il rapporto afferma inoltre che se la Terra si discosta troppo dalla base con gli orologi atomici, “un secondo intercalare positivo o negativo può essere utilizzato per riportarli in allineamento“. I secondi intercalari sono stati stabiliti nel 1972 e la rotazione della Terra a volte è stata lenta. Ci sono stati 27 secondi intercalari tra allora e il 2016, tutti aspetti positivi che hanno aggiunto un secondo in più ai nostri orologi e hanno permesso alla Terra di recuperare.