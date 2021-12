Perseverance scopre molecole organiche su Marte

Il rover Perseverance della NASA ha confermato la presenza di molecole organiche nelle rocce e nella polvere sul fondo del cratere Jezero, confermando che era formato da magma vulcanico fuso.

Non si sta parlando di prove di vita su Marte, poiché gli elementi organici sono quelli che contengono legami idrocarburici, che possono essere formati da processi non biologici.

Infatti, elementi organici sono stati trovati in passato dal rover Curiosity.

Ma la scoperta di Perseverance differisce dalle altre, in quanto ci dice che le rocce di Marte possono preservare questi elementi nei secoli, il che significa automaticamente che può essere preservata una certa materia organica biologica che può esistere sul pianeta.

Perseverance è dotato di una piattaforma di strumenti per l’analisi scientifica, ma dispone anche di 43 container che verranno riempiti con campioni geologici per tornare sulla Terra con una futura missione di recupero, in modo che possano essere studiati nel dettaglio dagli scienziati.

Anche con le sue limitate capacità analitiche, tuttavia, Perseverance offre agli scienziati informazioni preziose che li aiuteranno a pianificare le missioni future.

foto@Wikimedia