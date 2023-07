Porte ad Ante Historico: tutto quello che devi sapere

Nei centri storici e nei luoghi che si trovano vicini a monumenti o punti di interesse di rilevanza architettonica, è necessario installare porte e portoni in grado di integrarsi perfettamente al contesto di prestigio. La qualità e l’eleganza sono aspetti irrinunciabili per questi ambienti, perciò occorre rivolgersi solo ed esclusivamente a installatori esperti.

L’obiettivo finale è quello di commissionare un progetto specifico, ideato con l’intento preciso di valorizzare l’intera struttura dove viene applicato il serramento. Per raggiungere questo risultato ambizioso, tuttavia, occorre seguire alcune indicazioni pratiche. Nell’articolo troverai un utile approfondimento per saperne di più.

Ristrutturazioni dei centri storici: la scelta delle porte

Prima di affidare il lavoro di ristrutturazione completa di una casa o di un negozio all’interno del centro storico, è importante considerare quali sono le caratteristiche fondamentali che riguardano gli infissi delle costruzioni che si trovano nei dintorni. In primo luogo, senza dubbio, il serramento deve rispettare l’architettura circostante, garantire la massima sicurezza e il comfort.

Selezionare l’infisso significa valutare le migliori offerte messe a disposizione dalla tecnologia moderna, tra cui si evidenziano le porte ad Ante Historico, che rappresentano un’eccellente innovazione nel settore. Con questi prodotti è possibile adeguarsi ai vincoli estetici senza compromettere la funzionalità della porta.

Puoi trovare informazioni e dettagli sul sito https://www.silvelox.it/ dove potrai avere maggiori chiarimenti riguardo alle specifiche tecniche e qual è l’impiego ideale di questa tipologia di serramento.

La maestria artigianale dei serramentisti fa certamente la differenza, perciò bisogna tenere conto dell’abilità manuale, delle esperienze e della capacità dell’azienda che si occupa materialmente dell’ideazione del serramento e della posa in opera.

Quando il personale provvede all’installazione in loco, lo staff dell’impresa deve procedere con un piano operativo ben organizzato, senza lasciare spazio all’improvvisazione e seguendo il progetto in ogni fase, fino alla consegna del lavoro finito nelle scadenze prefissate.

Gli accessori da installare

Unire l’eleganza dell’artigianato italiano alla modernità e alla tecnologia è una sfida davvero avvincente. Le porte destinate ai centri storici, tuttavia, possono essere arricchite di numerosi accessori elettronici, che consentono la personalizzazione per venire incontro a ogni necessità specifica.

Ecco quali sono le caratteristiche moderne delle porte su misura per centri storici:





Motorizzazione;

Meccanica a battente per anta singola o doppia apribile all’interno o all’esterno;

Porta pedonale a scomparsa;

Serratura apribile da remoto;

Struttura in legno solida e durevole.

Una porta pedonale senza ingombro può essere la soluzione ideale per non ridurre la superficie calpestabile e per ottimizzare gli spazi rendendo agevole l’ingresso e l’uscita. In abbinamento possono essere montati un chiudiporta idraulico e una serratura elettrica da comandare a distanza.

Conclusioni

Grazie alla possibilità di elaborare proposte studiate intorno alle esigenze specifiche, è possibile abbinare anche accessori elettronici, motorizzare l’apertura e la chiusura, inserire sportellini per animali, selettori con tastierino numerico e maniglie adatte allo stile del paese o del borgo.

Va sempre sottolineato che nei centri storici, spesso, sono presenti vincoli di tipo architettonico e urbanistico da rispettare ma, sfruttando le tecnologie moderne e l’artigianalità, si può trasformare questo limite in un’opportunità irripetibile per migliorare il design della porta.