Putin avvisa: La marina russa avrà missili ipersonici

L’equipaggiamento della marina russa con missili ipersonici è stato annunciato domenica da Vladimir Putin.

Vladimir Putin ha riferito in giornata che la marina russa potrebbe essere equipaggiata con missili da crociera ipersonici Zircon entro i prossimi mesi e che l’area in cui saranno dispiegati dipenderà dagli interessi russi.

Parlando alla Giornata della flotta russa a San Pietroburgo, Putin ha elogiato lo zar Pietro il Grande per aver trasformato la Russia in una grande potenza marittima. Putin non ha fatto alcun riferimento diretto all’Ucraina.

Tuttavia, come riporta l’agenzia APE-MPE, il presidente russo ha affermato di aver firmato una nuova dottrina navale, i cui dettagli non sono stati resi pubblici, e ha descritto i missili da crociera ipersonici Zircon come unici al mondo.

“La consegna di questi (missili) alle forze armate russe inizierà nei prossimi mesi“, ha detto Putin. “La fregata ammiraglio Gorshkov sarà la prima ad essere messa in modalità combattimento con queste formidabili armi…“.

“La cosa principale qui è l’abilità della marina russa… È in grado di rispondere alla velocità della luce a tutti coloro che decidono di violare la nostra sovranità e libertà“, ha aggiunto.

Le armi ipersoniche possono viaggiare a una velocità nove volte superiore a quella del suono e la Russia ha condotto precedenti lanci di prova dello Zircon da navi da guerra e sottomarini nell’ultimo anno.