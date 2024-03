Putin sarebbe pronto ad una guerra nucleare

Nel contesto attuale, la retorica bellicosa del presidente russo Vladimir Putin ha raggiunto nuove vette, sollevando preoccupazioni internazionali riguardo la possibilità che la Russia possa considerare l’uso di armi nucleari nel conflitto in corso in Ucraina. Le sue dichiarazioni, insieme alle mosse strategiche della Russia, delineano un panorama inquietante che merita un’analisi dettagliata.

Putin ha esplicitamente avvertito i paesi occidentali che l’invio di truppe in Ucraina potrebbe scatenare una guerra nucleare, accusando l’Occidente di tentare di indebolire la Russia e di non comprendere i pericoli del loro coinvolgimento negli affari interni russi, considerati da lui una minaccia diretta alla sicurezza nazionale. Ha enfatizzato la prontezza delle forze nucleari strategiche russe, vantando l’arsenale nucleare modernizzato della Russia, il più grande del mondo. Questo è stato visto come un tentativo di dissuadere ulteriori interventi occidentali nel conflitto ucraino, evocando il ricordo storico delle sconfitte di invasori passati come Napoleone e Hitler, e ammonendo sui rischi di una guerra nucleare e la distruzione della civiltà​​.

Putin ha sospeso un importante trattato sul controllo degli armamenti nucleari con gli Stati Uniti, il New START, che era destinato a rimanere in vigore fino al 2026. Questo trattato permetteva a ciascuna parte di verificare fisicamente l’arsenale nucleare dell’altra, sebbene le ispezioni fossero già state sospese a causa delle tensioni su l’Ucraina. Ha anche minacciato di riprendere i test nucleari in risposta a qualsiasi mossa simile da parte degli Stati Uniti, aumentando ulteriormente le tensioni​​.

La Russia ha intensificato i suoi sforzi per mantenere le sue forze strategiche al massimo livello di prontezza, citando una “guerra ibrida” condotta dall’Occidente. Putin ha affermato che l’industria della difesa russa ha risposto al conflitto in Ucraina più rapidamente rispetto a quella occidentale, rafforzando la produzione di carri armati e predisponendo estesi campi minati lungo la linea del fronte. Ha ribadito che qualsiasi tentativo di infliggere una sconfitta strategica alla Russia è fallito, sostenendo che Mosca continuerà la sua “operazione militare speciale” in Ucraina e che non cederà di fronte alle pressioni occidentali​​.

La crescente retorica bellicosa di Putin è vista da molti come un segno della sua convinzione che l’Occidente, in particolare gli Stati Uniti, non stia prendendo sul serio le richieste della Russia sul palcoscenico internazionale. Dall’invasione dell’Ucraina, alcune voci in Russia temono che la minaccia di uno sciopero nucleare possa iniziare a suonare vuota, portando Putin a considerare seriamente l’uso di armi nucleari per dimostrare la sua determinazione e ricordare all’Occidente il potere distruttivo di tali armamenti. Tra le giustificazioni per un possibile uso di armi nucleari, Putin ha evocato confronti con gli Stati Uniti e ha citato l’uso americano di armi nucleari durante la Seconda Guerra Mondiale come precedente. Inoltre, ha affermato che le “linee rosse” della Russia, che giustificherebbero l’uso di armi nucleari, sono state attraversate nel conflitto ucraino​​.

Questi sviluppi e dichiarazioni sottolineano un momento di estrema tensione nella geopolitica mondiale, con un potenziale impatto devastante non solo per i diretti interessati ma per l’intera comunità internazionale. La situazione richiede una riflessione approfondita sulle conseguenze di ulteriori escalation e sull’importanza di trovare vie diplomatiche per risolvere il conflitto.