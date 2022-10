Quali sono i vantaggi del noleggiare un jet privato?

Oggi, ci sono varie possibilità per viaggiare, alcune di queste, sarebbero risultate, semplicemente, impensabili in passato, ad esempio è il caso del noleggio di un jet privato. Trattasi, di fatto, di una pratica particolarmente inflazionata, divenuta comunque molto popolare negli ultimi tempi. La questione va analizzata a fondo, poiché questa soluzione di viaggio si rivela molto più confortevole e decisamente più accessibile di qualche anno fa.

Diciamo questo perché la stragrande maggioranza delle persone è erroneamente portata a pensare che il noleggio di jet privati sia riservato ai vip. Tuttavia, a dire il vero, i viaggi a bordo di aerei privati sono più accessibili che mai. Quello della business aviation è, infatti, un settore che sta affrontando un processo evolutivo ricco di nuove opzioni, sconosciute ai più. Insomma, c’è bisogno di una maggiore consapevolezza nei confronti di una pratica che, di fatto, presenta numerosi vantaggi e che recentemente è stata adottata da moltissime persone.

Infatti, secondo l’Azienda FastPrivateJet, punto di riferimento per il , nei mesi estivi l’interesse verso i voli privati ha avuto una crescita importante. Se è vero che i motivi di ciò sono i più disparati, per certo un forte contributo è arrivato dal recente caos registrato nei voli di linea tradizionali. Nelle prossime righe, quindi, vi forniamo alcune delle principali motivazioni per le quali le pratiche di noleggio di jet privati abbiano avuto modo di diffondersi in maniera capillare sul territorio italiano e internazionale.

Infine, ad onor di cronaca, segnaliamo l’aumento del numero dei voli registrati: Napoli, Linate, Malpensa, e Olbia hanno avuto una crescita considerevole.

Il risparmio di tempo e di energia dei jet privati

Il primissimo punto che rende i jet privati a noleggio una soluzione più vantaggiosa rispetto agli aerei di linea è rappresentato dal tempo risparmiato per preparare il volo. Imbarcarsi, attendere i controlli al gate e seguire l’iter di viaggio a cui le normali compagnie sono soggette, infatti, risulta stancante, oltre a richiedere molto tempo. Le compagnie aeree private permettono, invece, di recarsi direttamente in sala d’aspetto, anche in ritardo, previo avviso del pilota, senza problemi. Inoltre, è possibile programmare l’intero itinerario in maniera del tutto personalizzata, compresi gli eventuali scali e le tratte che il velivolo andrà a fare.

Prezzi sempre più vantaggiosi

Come già accennato in precedenza, viaggiare a bordo di un jet privato non è costoso come si è naturalmente portati a pensare. Ovviamente, la tecnologia di un volo privato non è a buon mercato per tutti, ma la stragrande maggioranza delle persone possono, in realtà, permettersi il noleggio di un velivolo per determinate tratte. Chi prenota un volo privato lo fa per non essere infastidito dalle prassi di quelli commerciali. Il noleggio di un jet privato, poi, offre la possibilità di viaggiare in gruppo e, di conseguenza, di abbattere i costi della tratta. Nei voli commerciali, infatti, non si noleggia il velivolo, ma si affitta un posto. Le compagnie private, invece, mettono a disposizione l’intero mezzo, presentando una tariffa uguale e divisibile tra passeggeri.

Comfort maggiore

Già partendo dai paragrafi precedenti, si evince quanto, di fatto, il noleggio di un jet privato sia confortevole. I vantaggi di questa pratica, però, non finiscono qui. La comodità di un aereo privato parte al decollo e si riconferma all’atterraggio. Che si tratti di un volo di lavoro o di piacere, questa è la soluzione migliore per arrivare a destinazione riposati e senza stress. Non solo, molti aerei privati sono dotati di wi-fi in volo, telefoni e di sistemi di intrattenimento utili a far sentire il passeggero coccolato dal primo all’ultimo istante di permanenza.