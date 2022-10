Azienda francese produce champagne da bere nello spazio

Il marchio francese di champagne GH Mumm ha dedicato molto tempo e risorse allo sviluppo di una bottiglia di champagne che può essere utilizzata nello spazio.

Mumm Cordon Rouge Stellar è il primo champagne progettato specificamente per i viaggi nello spazio.

Si presenta in una bottiglia di mezzo vetro e presenta un dispositivo di apertura e chiusura in acciaio inossidabile appositamente progettato che si curva sul classico tappo di sughero.

La bottiglia unica è probabilmente dotata di una valvola regolabile con le dita che rilascia palline di champagne quando viene premuta. Gli astronauti o i turisti spaziali possono quindi raccogliere un drink dal nulla usando i portauova.

“Questo progetto è ovviamente molto stimolante per via della sua natura high-tech e dell’identità francese al 100%, dal design alla produzione“, ha affermato il designer Octave de Gaulle.

“Ma è anche molto eccitante perché la tecnologia ha uno scopo più grande: lo Champagne condensa la memoria del clima, dell’artigianato ancestrale e delle sensazioni gustative per tutti coloro che si evolveranno lontano dalla Terra“.

Le normali bottiglie di champagne non sono davvero adatte per l’uso a gravità zero.

Lo champagne stesso reagisce in modo diverso alle condizioni spaziali, poiché le bollicine non salgono in superficie e rilasciano molecole di sapore, come fanno sulla Terra, modificando così l’odore e le note principali della bevanda.

Dopo cinque anni di ricerca e collaborazione con aziende come il CNES (Centro nazionale per la ricerca spaziale), l’Agenzia spaziale statale francese e la società spaziale americana finanziata da privati ​​Axiom Space, il produttore di champagne francese ha svelato Mumm Cordon Rouge Stellar.

“Con lo champagne che abbiamo sviluppato, avranno un momento di divertimento e umanità. Non si tratta di bere a rischio di ebbrezza, ma di ricreare lassù il rito che conosciamo sulla Terra, dove al momento non può essere eseguito” spiegano.

Oltre alla bottiglia futuristica, che si presenta in un guscio protettivo in alluminio aeronautico, GH Mumm ha creato anche uno champagne molto speciale pensato per essere consumato a gravità zero. Il capo enologo dell’azienda Laurent Fresnet ha invecchiato il liquore d’exp édition in botti di rovere, quindi lo champagne finito è stato invecchiato per cinque anni.

Il risultato del lavoro di Fresnet è uno champagne più audace e speziato con note di frutta più forti e un’acidità più brillante rispetto alla versione Mumm Cordon Rouge destinata al consumo a terra.

