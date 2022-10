Google acquista un terreno per un nuovo datacenter

Google ha annunciato di aver acquistato un terreno nella zona industriale di Feluy vicino a La Louvière, nella provincia dell’Hainaut, in Belgio. Non ci sono notizie precise in merito ma ci sono buone probabilità che riguardi lo spazio per la costruzione di un nuovo data center.

Google e l’acquisto del terreno in Belgio

Google afferma di non avere ancora piani concreti, il che ha lasciato grossi dubbi visto la proporzione dell’acquisto, ma secondo DataNews si tratta di un potenziale data center. In ogni caso, nel prossimo periodo, Google metterà soldi per costruire l’infrastruttura di base di questo “misterioso progetto“.

Google afferma che la destinazione del pezzo di terra è correlata alla domanda di servizi cloud di Google in Belgio. Attualmente ci sono cinque data center di Google in Belgio. Sono stati costruiti dal 2005 e si trovano tutti nello stesso luogo a Saint-Ghislain.

Frederic Descams, responsabile dei data center di Google in Belgio, dice a DataNews: “Quando si presentano le opportunità, dovremmo coglierle e quando arriva il momento di espanderci, possiamo continuare a farlo in Belgio. L’infrastruttura si evolve rapidamente. Ci vuole molto tempo per sviluppare un sito, ma se puoi già prepararti lì e c’è un primo edificio, puoi scalare molto più velocemente“.

Alexander De Croo, Primo Ministro del Belgio, ha accolto con favore l’investimento:

“Questo nuovo investimento è un’ottima notizia. Conferma la nostra posizione di pionieri digitali. Il Belgio svolge da anni un ruolo di primo piano in Europa per quanto riguarda lo sviluppo dell’economia digitale. La nostra centralità, il nostro know-how e i nostri talenti sono tutti asset per aziende come Google, ma anche per tutte le startup innovative che nascono ogni giorno nel nostro Paese. Dovremmo esserne orgogliosi e continuare ad investire nel nostro ecosistema per farlo crescere. Mai come nell’era post-covid l’innovazione digitale è stata così importante. Gli eventi internazionali ci mostrano ogni giorno quanto sia fondamentale per il Belgio e per l’Europa avere le proprie infrastrutture e le proprie leve economiche e tecnologiche“.