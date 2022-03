Quando potrebbero usare le armi nucleari i russi?

Dall’inizio della guerra in Ucraina, la Russia ha minacciato il mondo con le temibili armi nucleari.

Il 27 febbraio, il presidente della Federazione Russa, Vladimir Putin, ha ordinato che “le forze deterrenti dell’esercito russo fossero messe in uno stato di speciale prontezza al combattimento“.

Pochi giorni dopo, il ministro degli Esteri russo Sergei Lavrov ha affermato che la terza guerra mondiale “sarebbe stata nucleare“.

Cosa potrebbe scatenare un attacco nucleare?

A sua volta, sabato, il vice segretario del Consiglio di sicurezza russo, Dmitry Medvedev, ha menzionato quattro condizioni per le quali la Russia potrebbe decidere di utilizzare armi nucleari. La prima condizione è che la Russia diventi bersaglio di un attacco nucleare.

Il secondo è l’uso di armi nucleari contro la Russia o i suoi alleati. Il terzo caso riguarda “un’interferenza con infrastrutture critiche che paralizzerebbe le forze di deterrenza nucleare russe“.

Il quarto scenario presuppone che la Russia utilizzerà armi nucleari “in caso di un atto di aggressione contro la Russia o i suoi alleati, a causa della quale l’esistenza del Paese possa essere messa in pericolo“.

L’ex ambasciatore degli Stati Uniti in Russia, Michael McFaul, ha commentato la dichiarazione di Medvedev.

A suo avviso, la cosa più importante in ciò che l’ex presidente della Russia ha detto è ciò che non ha detto.

“Questa è una buona notizia perché nessuna di queste condizioni è presente al momento, né è minacciata. Non accadrà nulla. La NATO non attaccherà mai la Russia in anticipo, per non parlare di minacciare l’esistenza della Russia“, ha scritto McFaul sui social media.

Il diplomatico americano sottolinea inoltre che Medvedev non ha menzionato condizioni come la consegna di aerei all’Ucraina o la sconfitta della Russia in Ucraina.

“Non vedo nulla di nuovo nelle dichiarazioni di Medvedev sulle condizioni in cui la Russia userebbe armi nucleari. Né vedo alcuna prova che le forze nucleari russe siano ora in stato di allerta maggiore rispetto a prima dell’invasione dell’Ucraina“, ha aggiunto McFaul.