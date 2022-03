Forrest Sherman, il cacciatorpediniere americano arriva in Polonia

Il cacciatorpediniere americano Forrest Sherman è entrato nel porto di Danzica, in Polonia, secondo quanto riportato su Twitter dal servizio stampa della 6a flotta della Marina degli Stati Uniti.

Il cacciatorpediniere della US Navy Forrest Sherman (DDG 98) è arrivato a Danzica, in Polonia, per una visita programmata in un porto per rafforzare le relazioni USA-Polonia e la coesione della NATO.

Il servizio stampa ha aggiunto che prima di entrare nel porto, il cacciatorpediniere Forrest Sherman ha condotto esercitazioni marittime e di navigazione con il cacciatorpediniere americano Donald Cook, la fregata missilistica polacca di classe Oliver Hazard Perry, il generale Kazimierz Pulaski, e la nave pattuglia marittima polacca Skazak.

Il 20 febbraio, l’esercito polacco ha iniziato esercitazioni congiunte con il personale militare degli Stati Uniti nel sud-est della Polonia, dove passa il confine della repubblica con l’Ucraina.

“Nel fine settimana, i militari della 18a Divisione Meccanizzata hanno iniziato esercitazioni congiunte con i soldati americani nel sud-est della Polonia. Stiamo rafforzando costantemente la sicurezza sul fianco orientale della NATO”, ha affermato il ministro della Difesa polacco Mariusz Blaszczak.

Secondo il dipartimento militare polacco, circa 5mila soldati americani erano di stanza in Polonia, altri 4,7mila militari sono arrivati ​​nel Paese come forze aggiuntive “a causa della minaccia alla sicurezza nella regione“.

foto@Flickr