L’organizzazione sanitaria ha sottolineato che alcuni adulti vanno in bagno più di una volta al giorno, mentre altri possono andare solo ogni tre o quattro giorni.

Lo studio ha coinvolto il monitoraggio dei movimenti intestinali di quasi 500.000 persone sane di età compresa tra 30 e 79 anni per dieci anni.

I ricercatori hanno aggiunto che le persone con movimenti intestinali anormali “dovrebbero considerare la possibilità di malattie non diagnosticate e che vari problemi di salute sono anche un potenziale fattore di rischio per futuri disturbi“.

Gli autori del nuovo studio, tuttavia, non hanno fornito una spiegazione del perché i problemi cardiaci siano più comuni nelle persone che vanno in bagno.

Ricerche precedenti avevano trovato un legame tra un minor numero di movimenti intestinali, spesso indicato come costipazione, e gravi condizioni cardiache.

Una ricerca dell’Università di Pechino mostra che andare in bagno solo una volta al giorno è in realtà più salutare.

Gli esperti hanno scoperto che andare in bagno meno di tre volte a settimana è anche legato ad un rischio maggiore di malattie cardiache, ictus e malattie renali.

Pertanto, contrariamente a quanto si sa, andare in bagno più di una volta al giorno è in realtà un indicatore di gravi problemi cardiaci .

In Cina, gli scienziati hanno scoperto che la minzione frequente durante il giorno è un indicatore di alcuni gravi problemi di salute .

Questo ci fa pensare che andare regolarmente in bagno sia salutare. Ma una nuova ricerca sulle abitudini del bagno cambierà anche la nostra comprensione dei movimenti intestinali sani .

In un normale apparato digerente, si dice che il corpo si purifichi dalle scorie dopo ogni pasto.

