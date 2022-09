La dieta vegetariana migliore di una normale dieta

Perchè scegliere una dieta vegetariana rispetto ad una normale dieta, analizziamo le caratteristiche di una dieta vegetariana.

Benefici degli alimenti vegetali

La ricerca mostra che i vegetariani sono a minor rischio di malattie cardiache, diabete, ipertensione, cancro al colon e cancro alla prostata. Le diete vegetariane potrebbero anche proteggere dalla malattia diverticolare e dai calcoli biliari.

Molti vegetariani includono alcuni alimenti animali, uova e latticini, nella loro dieta. Ma un numero crescente di vegetariani sono vegani, consumando solo cibi vegetali.

Gli alimenti vegetali sono pieni di composti che proteggono la salute e che non si trovano negli alimenti animali. Gli alimenti di origine animale, al contrario, contengono composti che sono legati a un rischio maggiore di malattie.

Perchè basare una dieta su alimenti vegetali

Gli alimenti vegetali forniscono sostanze fitochimiche. Questi sono composti che si trovano solo nelle piante; alcuni di questi hanno un impatto significativo sul rischio di malattie cardiache, cancro e altre malattie.

Gli alimenti vegetali contengono fibre, che sono associate a un minor rischio di cancro, malattie cardiache e obesità. Gli alimenti di origine animale non contengono fibre e le persone che seguono diete tipiche americane a base di carne e latticini generalmente non ottengono la stessa quantità di fibre consigliata dagli esperti.

I cibi vegetali non contengono colesterolo. Anche le carni magre come i gamberi e la carne bianca di pollo sono ricche di colesterolo.

I cibi vegetali sono a basso contenuto di grassi saturi. La maggior parte dei grassi saturi nelle diete americane proviene dalla carne e dai latticini. I grassi saturi sono collegati a un rischio di malattie cardiache e forse anche di cancro.

Alcuni alimenti vegetali, come olive e noci, sono ricchi di grassi totali, ma in genere contengono tipi salutari di grassi.

A differenza dei grassi saturi, questi grassi vegetali sono legati a un ridotto rischio di malattie se consumati con moderazione.

Il tipo di ferro negli alimenti vegetali è regolato dall’organismo in modo da prevenire il sovraccarico di ferro, che può essere collegato a malattie croniche.

Gli alimenti vegetali sono ottime fonti di nutrienti, come acido folico, potassio e cromo, che aiutano a combattere le malattie croniche.

Le diete vegetariane perchè evitare cibi animali

Oltre alle considerazioni sulla salute, ci sono altri buoni motivi per evitare i cibi animali. In primo luogo, la produzione di carne è dispendiosa e dannosa per l’ambiente perché ci vuole molta più terra per allevare alimenti animali che per produrre colture vegetali.

Il fatto è che tutta l’agricoltura ha un impatto sull’ambiente. L’allevamento di cibo richiede terra, acqua e carburante e produce inquinamento. Ma dobbiamo mangiare. La soluzione è scegliere gli alimenti che hanno un effetto minore sulle risorse ambientali e, per la maggior parte, si tratta di alimenti vegetali.

Inoltre, gli animali allevati per il cibo soffrono molto, alcuni di loro ogni giorno della loro vita. Questo è vero per le galline allevate per le uova e le mucche nell’industria lattiero-casearia, così come per gli animali allevati per la loro carne.

È meno probabile che la fattoria di oggi sia un’impresa familiare amichevole e più probabile che sia una “fabbrica”, in cui l’efficienza ha la precedenza sul trattamento gentile degli animali.

I dettagli delle vite degli animali negli allevamenti intensivi sono decisamente orribili.

Questi sono buoni motivi per scegliere una dieta vegana. Ma se non sei ancora pronto per effettuare il passaggio, avvia una transizione. Anche ridurre la quantità di questi alimenti nella tua dieta fa la differenza e ogni passo verso una dieta completamente vegetale è importante ed è qualcosa di cui essere orgogliosi.