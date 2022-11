Quanto devi bere per una dieta sana

Una buona idratazione, insieme ad una dieta sana ed equilibrata, permette a tutti i processi del nostro corpo di completarsi correttamente.

E’ necessario bere acqua spesso, a seconda delle esigenze individuali e delle circostanze in cui ci troviamo.

Bere è essenziale per il corretto funzionamento dell’organismo

In ogni cellula e in ogni organo del corpo umano c’è acqua. È la base del sangue, dell’urina, del sudore, della saliva e di tutti i fluidi che produciamo. È essenziale che l’organismo svolga funzioni vitali, come contribuire alla normale regolazione della temperatura corporea.

La mancanza di acqua può portare alla disidratazione: una situazione che si verifica quando non ne hai abbastanza nel tuo corpo per mantenere il corretto funzionamento del corpo. Di conseguenza, il corpo reagisce provocando sete o lasciando la bocca asciutta. Da qui l’importanza di rimanere adeguatamente idratati.

L’approvvigionamento di acqua proviene principalmente dal consumo di liquidi, ma anche attraverso alimenti solidi come frutta, verdura e verdura. Pertanto, bere abbastanza acqua è importante quanto seguire una dieta sana e fare esercizio per godere di una buona salute. L’idratazione può essere integrata con altre bevande come succhi o infusi naturali, ma questi non dovrebbero mai essere considerati come sostituti dell’acqua.

Si consiglia di bere tra 1,5 e 2 litri di acqua distribuita in dosi diverse nell’arco della giornata

I consigli per una sana idratazione

Secondo l’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS), si consiglia di bere tra 1,5 e 2 litri di acqua al giorno, suddivisa in diverse assunzioni nell’arco della giornata. Il consumo deve essere costante: prima, durante e dopo i pasti. Inoltre, fattori come l’età, l’attività fisica o le condizioni ambientali influenzano la quantità di acqua che dovremmo bere.

Poiché l’acqua supporta la termoregolazione, è particolarmente importante idratarsi in circostanze calde. È fondamentale aumentare l’assunzione di acqua, soprattutto in estate, e bere frequentemente, anche se non abbiamo sete: l’organismo inizia a disidratarsi prima di avere sete, quindi è consigliabile prendere l’iniziativa in tal senso e fornire all’organismo acqua prima che abbia sete.

Occorre prestare attenzione anche in caso di esercizio fisico intenso. Quando facciamo esercizio fisico, una grande percentuale dell’energia prodotta per la contrazione muscolare viene rilasciata sotto forma di calore, che deve essere eliminato attraverso meccanismi come la sudorazione.

Durante il processo vengono rimosse grandi quantità di acqua (e anche sali minerali) che devono essere reintegrate. Se è importante bere acqua in circostanze normali, lo è ancora di più in questi casi.

Bere abbastanza acqua aiuta a mantenere le normali funzioni fisiche e cognitive.