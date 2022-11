Jennifer Aniston rivela: Ho fatto di tutto per essere madre

L’ex di Brad Pitt ha voluto chiarire le continue voci sulla sua presunta riluttanza alla maternità e svela ciò che il pubblico non sapeva della sua intimità.

L’attrice ha ricordato tutto ciò che ha dovuto affrontare tra i 30 ei 40 anni con tutte le voci sul suo desiderio di essere madre.

Migliaia di donne subiscono pressioni dalla società per diventare madri, qualcosa a cui l’attrice, Jennifer Aniston, non è sfuggita.

Da quando ha sposato Brad Pitt nei primi anni 2000, ha iniziato a sentire i segni della mancanza di figli della coppia e persino, quando la relazione è finita, è stata dipinta dai media come la donna che non ha voluto dare un figlio all’attore.

Jennifer Aniston confessa i suoi problemi di fertilità

“Stavo cercando di rimanere incinta. È stato un percorso impegnativo per me, il percorso di fare bambini“, ha rivelato l’attrice durante un’intervista alla rivista Allure.

“Tutti gli anni e gli anni e gli anni di speculazioni… È stato davvero difficile. Stavo facendo la fecondazione in vitro, bevevo tè cinesi, qualunque cosa. Avrei dato qualsiasi cosa se qualcuno mi avesse detto: ‘Congela gli ovuli“.

In questo modo, Jennifer Aniston nega le teorie secondo cui non avrebbe mai voluto avere figli per dare la priorità alla sua carriera e sfata anche quelle narrazioni che la facevano sembrare “egoista” per aver deciso sul suo corpo.

“Le storie secondo cui ero solo egoista e mi importava solo della mia carriera erano vere e proprie bugie. E il motivo per cui mio marito mi ha lasciato (Brad Pitt), perché ci siamo lasciati e abbiamo posto fine al nostro matrimonio, era perché non gli avrei dato un figlio“, ha rivelato l’attrice.