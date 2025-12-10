Quanto tempo ci vuole per girare un film: Tempistiche e Fasi Reali

Il tempo necessario per girare un film varia considerevolmente in base alla natura del progetto, ma in media le riprese principali durano tra i 45 e i 90 giorni. Se consideriamo l’intero ciclo di vita dell’opera, dalla pre-produzione alla post-produzione, la realizzazione completa richiede solitamente dai 6 ai 12 mesi per pellicole standard, mentre i grandi blockbuster ricchi di effetti speciali possono impiegare anche diversi anni.

Le fasi cruciali che determinano la durata

La percezione comune limita la creazione di un’opera cinematografica al momento in cui le telecamere sono accese. In realtà, la produzione cinematografica è un processo stratificato. Capire le tempistiche reali richiede l’analisi delle tre macro-fasi che compongono il flusso di lavoro di un set professionale.

Pre-produzione: La pianificazione (2-6 Mesi)

Questa è spesso la fase più lunga e meno visibile. Prima di girare anche solo una scena, il team deve bloccare la sceneggiatura, trovare i finanziamenti e selezionare il cast. La ricerca delle location e la costruzione dei set richiedono settimane di lavoro artigianale.

Durante questo periodo, il regista e il direttore della fotografia pianificano ogni inquadratura. Una pre-produzione accurata è l’unico modo per evitare ritardi costosi durante le riprese effettive. Per i film storici o di fantascienza, questa fase include anche il design dei costumi e la creazione di oggetti di scena, estendendo i tempi fino a sei mesi o più.

Produzione: Le riprese principali (1-3 Mesi)

Quando si parla di “girare un film”, ci si riferisce tecnicamente alla “Principal Photography”. Per un film drammatico o una commedia standard, questo periodo si concentra in 6-10 settimane lavorative.

Le giornate sul set sono lunghe, spesso superano le 12 ore, ma il minutaggio effettivo di film utile prodotto ogni giorno è ridotto. Una troupe esperta può portare a casa dai 2 ai 5 minuti di girato finale al giorno. Questo ritmo spiega perché anche un film di 90 minuti richiede mesi di riprese continue.

Post-produzione: Montaggio e VFX (3-12 Mesi)

Una volta spenta l’ultima telecamera, inizia il lavoro di assemblaggio. Il montaggio, la color correction e il mixaggio sonoro trasformano il girato grezzo nel prodotto finale.

Per i film d’azione o i cinecomic, la post-produzione è la fase più lunga in assoluto a causa della complessità degli effetti visivi (VFX). Un team di centinaia di artisti digitali può lavorare per oltre un anno per renderizzare creature in CGI o mondi immaginari, raddoppiando di fatto il tempo totale di realizzazione rispetto a un film drammatico privo di effetti.

Differenze di tempistiche: Blockbuster vs Cinema Indipendente

Non tutti i set seguono lo stesso orologio. Il budget a disposizione è il fattore principale che dilata o comprime il calendario di lavorazione.

Le grandi produzioni Hollywoodiane

I film con budget superiori ai 100 milioni di dollari hanno tempistiche mastodontiche. Prendiamo come esempio Avatar: La via dell’acqua: la sua realizzazione ha richiesto anni, non mesi, a causa della tecnologia sperimentale utilizzata.

In queste produzioni, le riprese possono durare oltre 120 giorni. Spesso vengono programmate sessioni di “reshoots” (riprese aggiuntive) mesi dopo la fine della produzione principale per correggere scene che non funzionano al montaggio. La gestione logistica di cast stellari e set multipli in diverse nazioni rallenta fisiologicamente il processo.

Il cinema indipendente e Low Budget

Al contrario, il cinema indipendente fa della velocità una virtù necessaria. Con budget limitati, ogni giorno di riprese in più è un costo insostenibile. Molti film indipendenti di successo sono stati realizzati con riprese lampo di 20-30 giorni.

Un caso emblematico è Whiplash, che ha completato le riprese principali in soli 19 giorni. In questi contesti, si ottimizzano i tempi limitando gli spostamenti della troupe, utilizzando luci naturali e riducendo il numero di take (ripetizioni) per ogni scena. La velocità di esecuzione diventa parte dello stile estetico del film.

Fattori tecnici che influenzano il calendario

Esistono variabili pratiche che possono stravolgere qualsiasi tabella di marcia prevista dal produttore esecutivo.

Numero di Location: Spostare una troupe di 50 persone da un luogo all’altro “brucia” intere giornate di lavoro. I film girati in un unico ambiente (come The Whale o Carnage) hanno tempi di realizzazione drasticamente inferiori.

Metriche di produttività sul set

Per stimare quanto tempo servirà, i produttori utilizzano il parametro delle “pagine al giorno”. Una pagina di sceneggiatura formattata correttamente corrisponde approssimativamente a un minuto di tempo sullo schermo.

Film ad alto budget: Si girano spesso meno di 1-2 pagine al giorno . La perfezione tecnica e la complessità dei set richiedono tempi di preparazione lunghissimi per ogni singola inquadratura.

Si girano spesso . La perfezione tecnica e la complessità dei set richiedono tempi di preparazione lunghissimi per ogni singola inquadratura. Serie TV e Film TV: I ritmi sono serrati, arrivando a 5-7 pagine al giorno . Qui l’efficienza prevale spesso sulla ricerca estetica estrema.

I ritmi sono serrati, arrivando a . Qui l’efficienza prevale spesso sulla ricerca estetica estrema. Micro-budget: Per chiudere il film in tempo, si può arrivare a forzare fino a 10 pagine al giorno, rischiando però di compromettere la qualità delle performance attoriali.

L’importanza della pianificazione “Day out of Days”

I professionisti utilizzano uno schema chiamato “Day out of Days” (DOOD) per ottimizzare la presenza degli attori. Poiché gli attori vengono pagati spesso a giornata o a settimana, si cerca di concentrare tutte le scene di un personaggio specifico in giorni consecutivi.

Questo significa che i film non vengono quasi mai girati in ordine cronologico. Si potrebbe girare il finale il primo giorno perché la location è disponibile, e l’inizio del film l’ultimo giorno. Questa non linearità delle riprese richiede una gestione temporale ferrea per evitare errori di continuità (raccordi) che costringerebbero a costose riprese riparatorie.

FAQ – Domande Frequenti

Qual è il record per il film girato più velocemente? Sebbene ci siano esperimenti estremi, nel cinema commerciale La piccola bottega degli orrori (1960) di Roger Corman è famoso per essere stato girato in soli due giorni e una notte. Tuttavia, produzioni narrative standard moderne raramente scendono sotto i 15-18 giorni di riprese effettive per mantenere una qualità distribuibile.

I film d’animazione richiedono più o meno tempo rispetto ai live action? L’animazione richiede generalmente molto più tempo. Un film Pixar o Disney impiega mediamente dai 4 ai 6 anni per essere completato. A differenza dei film dal vivo, dove le riprese durano mesi, nell’animazione la fase di “produzione” avviene fotogramma per fotogramma, richiedendo un lavoro intensivo e prolungato di rendering e animazione.

Perché le riprese dei film durano 12-14 ore al giorno? La durata estesa è dovuta ai tempi tecnici di preparazione tra un ciak e l’altro. Spostare luci, telecamere, rifare il trucco agli attori e allestire la scenografia richiede molto più tempo della recitazione vera e propria. Su 12 ore di presenza sul set, la telecamera potrebbe registrare effettivamente solo per 60-90 minuti totali.

