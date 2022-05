Questi alimenti possono farti sentire sempre stanco

La stanchezza fissa può essere causata da malattie croniche, disturbi del sonno, lavoro che svolgi o cibo che mangi.

Stanchezza e alimentazione sono correlati

Quando sei stanco, non ti godi nulla di ciò che fai. Essere stanchi tutto il giorno ha anche effetti sociali negativi. La stanchezza che non passa mai può causare interruzioni del lavoro.

La malnutrizione è tra le cause alla base di queste fatiche. Un’alimentazione scorretta provoca molte malattie, così come la stanchezza nel corpo che non va via.

I nutrizionisti spiegano che la ‘sensibilità alimentare‘ può causare affaticamento, nonché uno stile di vita malsano e abitudini alimentari sbagliate.

Potresti essere sensibile a molti alimenti o composti nutrizionali come latte, uova e glutine. Potresti sentire gas, gonfiore, dolore addominale e stanchezza costante dopo aver consumato cibi a cui sei sensibile.

Un esame del sangue è tutto ciò che serve per determinare a quali cibi sei intollerante. Disporre gli alimenti ottenuti a seguito dei test eliminandoli dalla propria dieta farà sparire la sensazione di stanchezza.

I carboidrati sono i primi nutrienti che vengono rapidamente convertiti in energia nel nostro corpo. I carboidrati si dividono in semplici (raffinati) e complessi.

In una dieta sana è necessario prediligere i carboidrati complessi che hanno un alto contenuto di fibre e forniscono più salutari fluttuazioni di zucchero nel sangue.

Carboidrati semplici come cibi farinosi, pasticcini, dessert sorbetto e pane bianco sono poveri di fibre, contengono alte calorie e causano rapido aumento e diminuzione della glicemia, dovrebbe essere consumato pochissimo.

I carboidrati semplici causano anche aumento di peso, affaticamento e molte malattie croniche. Se non vuoi provare una stanchezza costante, invece di zucchero raffinato e cibi zuccherati; È utile prediligere cibi come grano integrale, avena, legumi, verdura e frutta prestando attenzione al controllo delle porzioni.

Un’adeguata assunzione di liquidi è molto importante per sostituire l’acqua persa nel nostro corpo. Se non viene fornita un’adeguata assunzione di liquidi, il corpo si disidrata e le persone si sentono più stanche.

Bere tè e caffè durante il giorno agisce anche come diuretico (minzione rapida) nel corpo, causando una disidratazione ancora maggiore del corpo. Per evitare ciò, si dovrebbero bere 30-35 ml di acqua per chilogrammo al giorno.

La carenza di proteine ​​causa la perdita muscolare nel corpo nel tempo. La resistenza del corpo diminuisce, il metabolismo rallenta. In caso di assunzione di proteine ​​insufficiente a lungo termine, il corpo deve utilizzare la proteina nei propri tessuti.

Di conseguenza, il peso corporeo diminuisce, si verificano debolezza, anemia (anemia) ed edema (gonfiore) e la persona si sente più stanca. Gli adulti dovrebbero consumare durante la giornata carne, pollo, pesce, uova, formaggio, latte e prodotti ricchi di proteine ​​in porzioni personalizzate. Mentre la quantità di proteine ​​che dovrebbe essere assunta giornalmente aumenta negli atleti, potrebbe essere necessario limitare questa quantità in alcune malattie.

Anche saltare i pasti e mangiare a basso contenuto calorico sono tra gli errori nutrizionali che causano affaticamento. Irregolarità nella glicemia si verificano quando si mangiano poche calorie e si saltano i pasti. Per questo motivo si sviluppa debolezza e la persona si sente stanca.

Per evitare ciò, dovrebbe essere fornito un ordine per i pasti e gli orari dei pasti dovrebbero essere regolari ogni giorno. Quando si sente fame tra i pasti principali, è necessario fare uno spuntino per garantire la regolazione della glicemia.

Se i tuoi obiettivi includono la perdita di peso, dovresti applicare una dieta sana e regolare. Dovresti assolutamente farlo in consultazione con un nutrizionista e dietista.

L’alcol riduce il numero di globuli rossi che trasportano l’ossigeno nel sangue. Questo provoca anemia. Le persone con anemia manifestano sintomi come debolezza, affaticamento e mancanza di respiro.

A parte questo, la persona inizia la giornata con la sensazione di svegliarsi presto, mal di testa, sete e nausea (sindrome da sbornia) il giorno successivo dopo una forte assunzione di alcol. Ciò fa sì che la sensazione di affaticamento della persona aumenti ancora di più.