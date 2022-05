Potresti aver avuto un infarto e non hai notato i sintomi

Le persone possono avere un infarto e non sapere nemmeno che è successo, prende il nome di attacco cardiaco silenzioso o infarto miocardico silenzioso (SMI).

L’attacco cardiaco silenzioso colpisce la maggior parte degli infartuati

L’attacco cardiaco silenzioso o infarto miocardico silenzioso, si dice rappresenti da quasi il 50% all’80% di tutti gli attacchi di cuore.

Un attacco di cuore è definito “silenzioso” quando si verifica con sintomi o segni da lievi a nulli che possono essere facilmente ignorati o scambiati per altre malattie.

Questo avviene quando il tuo cuore non riceve ossigeno a sufficienza. Alla luce della formazione di una placca nelle arterie o di altri danni causati dall’ipertensione, il flusso sanguigno può essere parzialmente o completamente interrotto, causando un infarto.

Poiché gli attacchi cardiaci silenziosi possono passare inosservati, potrebbero esserci più danni di quanto si possa immaginare, motivo per cui è importante notare tutti i primi segni di un infarto, in modo da ricevere le cure necessarie.

Secondo i Centri statunitensi per il controllo e la prevenzione delle malattie (CDC), la maggior parte degli attacchi di cuore comporta un disagio al centro o sul lato sinistro del torace che dura per più di pochi minuti o che scompare e ritorna. L’agenzia sanitaria descrive la sensazione come pressione a disagio, schiacciamento, pienezza o dolore.

Gli esperti ritengono che problemi gastrointestinali come mal di stomaco, indigestione, bruciore di stomaco e nausea possano essere un segno precoce di infarto. Il dolore allo stomaco può insorgere nel mezzo della parte superiore dell’addome e di solito si sente pesante piuttosto che acuto o lancinante. Tale dolore potrebbe persistere per più di pochi minuti.

Dalla sovraesposizione al calore allo stress per gli occhi, il collo o l’affaticamento della schiena, molti fattori possono portare a vertigini o stordimento. Tuttavia, le vertigini possono anche essere un segnale di allarme precoce di infarto, specialmente nelle donne.

Questo sintomo può comparire anche con sudorazione fredda, senso di costrizione toracica o mancanza di respiro e alcune persone possono persino svenire o perdere conoscenza, quando è necessario chiamare immediatamente l’assistenza medica.

I segnali di pericolo di un infarto non sono limitati solo ad alcune parti del corpo, ma possono diffondersi e irradiarsi in tutto il corpo.

Un classico segno di infarto è il dolore che si diffonde al braccio, specialmente nella parte sinistra del corpo. Di solito inizia dal petto e si sposta verso l’esterno verso il braccio e la mascella. Altre aree di dolore includono collo, schiena e stomaco.